Tìm thấy thi thể hai nữ sinh nhảy cầu tự vẫn

Chiều 30/8, ông Ngô Tiến Dũng, chủ tịch UBND xã Trì Quang (huyện Bảo Thắng) cho biết, trưa cùng ngày, tại khúc sông Hồng gần ga Bảo Hà (huyện Bảo Yên), các lực lượng tìm kiếm đã phát hiện được thi thể nữ sinh Lê Thị H vừa tốt nghiệp lớp 12. Thi thể nạn nhân được các cơ quan chức năng làm thủ tục pháp lý theo quy định.

Trước đó, ông Phạm Văn Vuốt, trưởng ban công an xã Trì Quang ( huyện Bảo Thắng ) cũng cho biết, chiều 29/8, các lượng lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của nữ sinh Lê Thị C (SN 1994) tại ven sông Hồng thuộc địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (cách ga Bảo Hà vài chục km). Sáng 30/8, chính quyền địa phương và gia đình đã tổ chức mai táng cho nữ sinh Lê Thị C theo phong tục.

Nguyên nhân về cái chết của hai nữ sinh kể trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Dư luận địa phương cho rằng hai nữ sinh đã nhảy cầu tự vẫn vì chuyện cá nhân.

Theo Phạm Ngọc Triển (Dân trí)