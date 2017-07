Tìm thấy thi thể nạn nhân sau 2 ngày đi đám cưới

Cụ thể, vào sáng nay (25-7), khi người dân đi tập thể dục quanh khu vực cầu Châu Sơn, phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý – Hà Nam) thì bất ngờ phát hiện thi thể một nam giới nổi trên sông. Sự việc sau đó được báo lên cơ quan chức năng.



Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể nạn nhân (Ảnh: Hà Nam online)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Theo ông Lê Đức Tùng – Trưởng Công an thành phố Phủ Lý, nạn nhân là T.V. T (17 tuổi) ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam).

Bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong có thể do uống rượu say, trên đường đi đám cưới về bị ngã xuống dẫn đến tử vong.

Trước đó, vào chiều 23-7, T. đi dự đám cưới ở Thịnh Châu, thuộc phường Châu Sơn - TP Phủ Lý. Đến đêm, khi gia đình không thấy T. về nhà đã đi tìm nhưng không thấy, đến sáng nay thi thể nạn nhân được phát hiện nổi dưới sông.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.