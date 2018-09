Tìm thấy thi thể người phụ nữ sau 25 ngày mất tích

Chiều 5-9, Công an xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) xác nhận, cùng ngày ngành chức năng huyện Mỏ Cày Nam và tỉnh Bến Tre đã bàn giao thi thể người bị nạn là bà P.T.K.C (50 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) cho gia đình đưa về quê mai táng.



Những sợi dây cáp viễn thông và cáp quang thòng xuống sông đã nhiều năm cho đến khi gây tai nạn chết người

Công an xã Thành Thới B cho biết, vào khoảng 10 giờ trưa 5-9, một người dân ở xã Thành Thới B đi chặt dừa nước ven sông Cổ Chiên thì phát hiện thi thể một người bị chết trôi tấp vào bãi dừa nước ven sông Cổ Chiên đoạn thuộc ấp Tân Điền (xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam) nên đã trình báo chính quyền và ngành chức năng địa phương.



Sau đó Công an xã, chính quyền và ngành chức năng địa phương đã đến hiện trường hỗ trợ vớt thi thể người phụ nữ lên bờ, đồng thời liên lạc với gia đình người này đến nhận dạng. Sau khi gia đình xác nhận đó là thi thể của bà C. ngành chức năng đã làm các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê mai táng.

Trước đó vào khoảng 10 giờ 30 trưa ngày 10-8, bà C. cùng chồng là ông N.V.N đi trên ghe tải khoảng 100 tấn từ Tiền Giang sang xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) để chở mụn dừa.

Khi ghe của vợ chồng bà C vừa chui qua khỏi cầu Cả Chát Lớn (đoạn thuộc ấp Tân Viên, xã Thành Thới B, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre), ông N đang ngồi trước mũi ghe phát hiện có một bó sợi dây cáp gồm: hai sợi dây cáp quang của mạng viễn thông VNPT và một sợi cáp quang của Trung tâm truyền hình cáp Sài Gòn Tourist đang võng xuống sông.





Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân

Do ghe không qua lọt nên ông N đã dùng tay nâng đỡ những sợi dây cáp lên để cho mũi ghe qua. Khi ông N qua khỏi, lúc này bà C đang ngồi trên mui phía sau ghe do bà C đội nón lá không nhìn thấy sợi dây cáp văng ngang. Hậu quả bà C đã bị vướng vào những sợi dây cáp này văng xuống sông mất tích.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn chết người trên, hai đơn vị của mạng viễn thông VNPT và Cáp quang của Trung tâm truyền hình cáp Sài Gòn Tourist đã thỏa thuận hỗ trợ tài chính cho gia đình nạn nhân.

Công an tỉnh Bến Tre cho biết: “Vẫn đang trong thời hạn điều tra, chưa có thông tin cụ thể”.

Theo phản ảnh của người dân xã Thành Thới B, nhiều sợi dây cáp trên đã thòng sâu, văng ngang sông Cả Chát Lớn như cái bẫy “giăng” người đi ghe qua đoạn này đã diễn ra nhiều năm nay.

Được biết sau khi xảy ra sự cố tai nạn chết người trên, các đơn vị có liên quan mới đến khắc phục đường dây "võng", nâng những sợi dây cáp này cao lên.