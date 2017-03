Tin bạn, bạn hại đời con

Bản nhận tội của Đỗ Ngọc Sơn Ảnh: Phương Loan

Không thấy A. đi tập diễu hành, người bạn gái cùng lớp của A. đến nhà thấy A. khóc lóc và kêu đau bụng nhưng A. vẫn không dám nói sự thật với bạn.Cả ngày hôm ấy, vợ chồng chị Q.T.Th. đi làm rẫy, chiều tối mới về. Vì tên Sơn là bạn thân của vợ chồng chị Th. nên họ xem Sơn như người trong nhà và Sơn vẫn đến nhà chị Th. chơi như chưa có chuyện gì xảy ra.Sau đó, tên Sơn vẫn tiếp tục cưỡng hiếp cháu A. 2 lần nữa mà gia đình vẫn không hề hay biết. Chị Th. gạt nước mắt vừa đau, vừa hận: “Thật tôi không thể ngờ được kẻ hại đời con gái tôi lại chính người bạn thân của gia đình”.Khi mọi chuyện vỡ lẽ, tên Đỗ Ngọc Sơn đã cùng gia đình cháu A. đưa cháu đi siêu âm, kết quả cháu A. đã mang thai 21 tuần 6 ngày. Tại Công an huyện Ia Grai, Sơn đã nhận tội và viết: “Tôi xin nhận tội vì hành vi đồi bại của mình tôi xin chịu các khoản chi phí về mặt tinh thần và kinh tế mà tôi đã gây ra nhưng bây giờ điều kiện kinh tế gia đình tôi đang khó khăn. Tôi xin nợ các khoản tiền mà gia đình chị Th. đưa cháu A. đi giải quyết…”.Chuyện tên Sơn chịu hình phạt thích đáng của pháp luật là chuyện tất yếu kẻ “gây gió thì gặp bão” nhưng tương lai của cháu A. rồi sẽ ra sao khi cái thai trong bụng ngày một lớn. “Giải quyết” như lời tên Sơn nói nghe đâu có dễ, mẹ cháu cũng đã đưa cháu đi đến bác sĩ để được tư vấn nhưng khó vì tuần tuổi của bào thai đã lớn.Nhìn thấy đứa con gái còn đeo chiếc khăn quàng đỏ mà bụng đã “lùm lùm”, lòng người mẹ quặn thắt. A. vẫn đi học đều đặn, khi biết tin cô chủ nhiệm của A. đã ôm em vào lòng và khóc. Cô giáo cho biết: A. là một học sinh chăm ngoan học giỏi và rất có trách nhiệm với tập thể lớp. Trong thời gian nghỉ hè nên thầy - cô giáo cũng không biết những thay đổi của em, vào đầu năm học mới thấy em có biểu hiện khác thường. Khi biết chuyện thầy cô và bạn bè ai cũng thương và động viên em tiếp tục đi học.Chị Q.T.Th. lấy ra cho chúng tôi xem xấp giấy khen thành tích học tập của A., 8 năm liền cháu là học sinh giỏi, tiên tiến, đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, đội viên xuất sắc. Tuổi học trò vô tư hồn nhiên với bao ước mơ, hoài bão nhưng giờ đây cháu A. đang phải chịu nỗi đau về thể xác và tâm hồn do gã “yêu râu xanh” gây nên.Tại buổi làm việc với chúng tôi vào sáng nay (30-9-2013), Trung tá Đỗ Hồng Lam, Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai, cho biết: Công an huyện đang củng cố hồ sơ, tiến hành áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự theo luật định.