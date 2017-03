Tin lời hàng xóm, bị lừa đi bán trinh

Em C vẫn chưa hết hoàng loạn sau khi bị lừa

Tin lời Mai, C đã xin phép nghỉ bán hàng để đi uống cà phê với Mai. Lúc này, Mai bảo C về nhà thay áo quần và hẹn gặp C ở cửa Thượng Tứ, gần đường Trần Huy Liệu. Sau đó Mai chở C đến quán cà phê Chợt Nhớ, phía sau Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Thừa Thiên - Huế.



Tại đây, Mai và em C gặp 2 người đàn ông khoảng 37 đến 40 tuổi đã ngồi chờ sẵn.



Tiếp đó, Mai và 2 người đàn ông này đưa C đến quán nhậu Phú Tài, nằm trên Quốc lộ 49, TP Huế. Trong lúc ăn nhậu, một trong người đàn ông bảo C uống bia nên C nghe lời và uống một số ly bia. Ăn nhậu xong, người đàn ông này yêu cầu C lên xe ô tô và chở đi, còn Mai đi với người đàn ông còn lại.



Sau đó, C được đưa đến khách sạn Tân Mỹ, thuộc địa phận thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang. Tại nhà nghỉ này, lúc đầu người đàn ông bảo C nếu mệt thì nằm nghỉ, lát nữa Mai đến đón về.



Tuy nhiên, khoảng 2 giờ đồng hồ sau đó, khi C tỉnh dậy thì trên người không còn mảnh vải che thân. “Cháu vội vàng lấy áo quần mặc vào người rồi ngồi khóc, còn người đàn ông đó ngồi hút thuốc và nói chuyện điện thoại với chị Mai về tiền bạc và bảo chị Mai đến cầu Vỹ Dạ đón cháu” - C kể.





(Theo Dân Việt)