Tin mới nhất về vụ thảm sát Bình Phước

Đại tá Phúc cho biết nghi can bị bắt có liên quan đến vụ án chứ không phải trực tiếp gây án.

Nghi can Trần Văn Thoại.

Theo nguồn tin của PV, nghi can bị bắt tên Trần Văn Thoại (27 tuổi, Vĩnh Long). Trước đó, Nguyễn Hải Dương đã nhiều lần lên kế hoạch bàn bạc cùng Thoại để gây án, nhưng đến ngày ra tay thì Thoại bất ngờ từ chối không tham gia với Dương nữa.

Nghi can Trần Văn Thoại bị bắt theo quyết định phê chuẩn của VKS tỉnh Bình Phước vào chiều tối ngày 9/8 tại quận 12. Hiện Thoại đang bị công an tỉnh Bình Phước tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi có liên quan đến vụ án giết người ở Bình Phước.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hai bị can Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) đã được cơ quan điều tra tổ chức giám định tâm thần. “Kết quả giám định đối với hai bị can Dương và Tiến trước, trong và sau khi gây án không có dấu hiệu tâm thần. Cả hai bị can này đều không có biểu hiện gì về bệnh tâm thần. Sức khỏe, tâm lý hai bị can này ổn định, thành khẩn khai báo”- nguồn tin riêng cho hay.



Quây bạt kín căn nhà từng diễn ra vụ thảm sát để chuẩn bi thưc nghiệm hiện trường. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC.

Trước đó lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Phước cũng đã yêu cầu cơ quan điều tra giám định tâm thần đối với hai bị cáo và các vật chứng liên quan. “Việc giám định tâm thần đối với bị can nhằm đảm bảo chặt chẽ về mặt chứng cứ, quy trình tố tụng, đảm bảo quyền lợi của bị can”- nguồn tin từ VKSND tỉnh Bình Phước cho biết thêm.

Trong một diễn biến mới, có thông tin cơ quan tố tụng sẽ đưa hai bị can Dương, Tiến đến hiện trường vụ thảm sát để thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Tuy nhiên, sáng nay (ngày 10/8) nhiều phóng viên các báo đài đến hiện trường vụ án để đưa tin nhưng nơi đây không có dấu hiệu gì về việc này. Hiện vẫn chưa rõ việc thực nghiệm hiện trường đã được triển khai hay chưa.

Như Báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 13-7, Cơ quan tố tụng tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với hai nghi can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến để điều tra về hai tội danh: Giết người và cướp tài sản.

Cơ quan điều tra xác định Dương, Tiến là hai nghi can gây ra vụ thảm sát xảy ra vào rạng sáng ngày 7-7 khiến 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (Xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) chết thảm. Dương khai nhận vì hận tình người yêu và gia đình ông Mỹ nên ra tay sát hại. Bé Na (18 tháng tuổi, con gái út của vợ chồng ông Mỹ) may mắn sống sót do hung thủ không nỡ ra tay.

Trong hơn 2 ngày cơ quan điều tra triệu tập Dương không khai nhận, còn giả vờ thương xót các nạn nhân. Mãi đến 15g ngày 10-7, khi cơ quan điều tra có kết quả giám định về vết máu tại hiện trường phù hợp với vết trầy xước trên tay Dương, nghi can này mới khai nhận hành vi giết người.

Ngay sau đó Dương khai nơi trọ của Tiến, công an đã bắt Tiến vào chiều tối cùng ngày.

Ngày mai (11-8), cơ quan điều tra sẽ tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước.