Tin nóng: Đã bắt được nghi can chém chết 4 người ở Nghệ An

"Đã bắt được Vi Văn Hai (25 tuổi, thường gọi là Mằn) là nghi can sát hại 4 người gồm 3 thế hệ trong một gia đình ở lán rẫy C5, bản Phồng (xã vùng biên Tam Hợp, huyện miền núi Tương Dương, Nghệ An). Chi tiết vụ việc Công an tỉnh Nghệ An sẽ họp báo thông báo trong thời gian sớm nhất”- Thiếu tướng Tiến nói với phóng viên Pháp Luật TP.HCM.

Hai (nhà ở bản Phồng, xã Tam Hợp) - gần nhà với bốn bị hại.

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, trưa 2-7, Hai vào hái chanh ở khu vực nhà anh Thọ, dẫm lên lúa nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Anh Thọ còn nghi rằng, trước đây giữa Hai và chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) có quan hệ với nhau nên việc đôi co giữa hai bên ngày càng gay gắt.

Sau đó, Hai đã lấy con dao đi rừng của anh Thọ, chém nạn nhân chết tại chỗ. Chị Yến đang địu con nhỏ 8 tháng tuổi thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Hai cầm dao đuổi theo. Khi đuổi đến khu vực bờ suối, Hai nhìn thấy bà Viêng Thị Dương (60 tuổi, mẹ anh Thọ) nên ra tay sát hại bà này rồi truy đuổi theo hai mẹ con chị Yến, vung dao chém...

Ngày 19-7, Thiếu tướng Tiến cùng đoàn công tác đã lội bộ vượt rừng gần 2 giờ đồng hồ vào đến hiện trường vụ sát hại. Sau khi nghiên cứu hiện trường cụ thể và qua điều tra, Thiếu tướng Tiến cùng Công an Nghệ An xác định nghi can là Hai nên mời về công an làm việc. Sau nhiều giờ hỏi cung, nghi can Hai đã khai nhận hành vi phạm tội.

Lúc 21g30’ đêm 19-7, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng phòng tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Nghệ An cho biết: “Chính xác là cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã bắt được nghi can và nghi can này đã nhận tội, thành khẩn khai báo. Công an đang đưa nghi can này đi thu vật chứng gây án nhưng hiện vẫn chưa thu được. Khi thu được vật chứng, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo công bố thông tin cụ thể. Nghi can này là người dân tộc, vùng cao nên có nhiều tên gọi khác nhau, trong hộ khẩu gọi một tên và trong cuộc sống lại gọi tên khác. Cơ quan công an cũng đang phải đi xác minh tên cụ thể của nghi can này”.

Ông Viêng Văn Ngọ - Trưởng Công an xã Tam Hợp cho biết: “Trong hồ sơ, sổ hộ khẩu nghi phạm tên Vi Văn Hai nhưng tên gọi hằng ngày là Vi Văn Mằn. Hai học hết THCS rồi ở nhà làm rẫy, người này chưa lập gia đình, chưa có tiền án, tiền sự gì", ông Ngọ thông tin.

Hiện trường nơi phát hiện các thi thể bị chém chết. Ảnh: Lữ Phú

Như đã đưa tin, khoảng 15g chiều 2-7, hai cha con ông Vi Văn Hoài (cùng trú xã Tam Hợp) mang dụng cụ vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong một gia đình bị chém chết gồm: bà Viêng Thị Dương (60 tuổi) bị chém ở cổ, vết thương ở bụng, nằm gục chết bên bờ khe Cành Tạ. Chị Lê Thị Yến (25 tuổi, vợ anh Thọ) đang địu con nhỏ trên lưng là bé Lê Văn Chung (8 tháng tuổi) cũng bị chém chết cả hai mẹ con bên bờ khe. Chồng của chị Yến là anh Lô Văn Thọ (27 tuổi, con trai của bà Dương), bị chém ở cổ, nằm chết trước lán trên rẫy của gia đình anh.

Ngay lập tức, hai cha con ông Hoài chạy về báo với Đồn Biên phòng Tam Hợp (đóng tại huyện Tương Dương) và Công an xã Tam Hợp.

Ông Lô Văn Bình (chồng bà Dương) – người duy nhất trong gia đình còn sống sót, đã được chính quyền địa phương và người dân dựng lại nhà ở, chăm sóc, động viên, giúp đỡ vượt qua nỗi đau.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An và các ngành liên quan tập trung lực lượng, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Công an tỉnh Nghệ An xác định đây là vụ án đặc biệt nghiệm trọng, đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ để xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp điều tra, làm rõ vụ án. Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cũng đã cử một tổ trinh sát vào phối hợp điều tra. Đồng thời, huy động hơn 60 điều tra viên, trinh sát viên, giám định viên có kinh nghiệm, năng lực để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án. Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án “giết người” xảy ra ở lán rẫy C5, bản Phồng.

Tuy nhiên do nơi xảy ra vụ án là địa bàn vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Tương Dương; giáp ranh biên giới với nước Lào, ít người qua lại, xa vùng dân cư sinh sống. Bản làng nơi đây có nhiều thành phần dân tộc sinh sống (Tày Pọong, Thái, Mông), trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên trong quá trình tổ chức điều tra, xác minh gặp rất nhiều khó khăn.