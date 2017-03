Tin thêm về “nữ quái” lừa đảo online

Vào tháng 12/2007, Vi Anh từng thực hiện hành vi lừa đảo với nhiều người, thông qua hình thức bán sim ĐTDĐ qua mạng. Vi Anh thường chào bán sim rẻ hơn thị trường đến khó ngờ nên rất hấp dẫn khách hàng. Có điều, khi nhận được tiền, Vi Anh "lặn" ngay, không chuyển sim.

Khi bị Công an TX Vĩnh Long phát hiện, bắt giữ vào cuối tháng 5/2008, Vi Anh đã lừa đảo được số tiền gần 60 triệu đồng. Ngày 13/3, Tòa đã tuyên phạt Vi Anh 2 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm. Tuy nhiên, đó cũng là khoảng thời gian Vi Anh tiếp tục phạm tội.

Sau khi bị PC15 Công an Vĩnh Long bắt vào đầu tháng 6/2009 vừa qua, Vi Anh khai rằng, thời gian được tại ngoại, do không có nghề nghiệp, lại cần tiền để tiêu xài nên tiếp tục "bắt mối" để lừa đảo. Qua mối quan hệ bạn bè, Vi Anh nhờ họ đứng tên đăng ký giùm tài khoản ATM. Sau đó, Vi Anh dùng các số ĐTDĐ (sim khuyến mãi): 0916689119, 0909782061… gọi cho những người có thông báo cần mua bán hàng qua mạng. Nghe máy ĐTDĐ mới mà giá rẻ có khi hơn 50% so với thị trường, nhiều người đã "sập bẫy" của Vi Anh.

Cơ quan điều tra cũng đã xác định thông tin về 4 tài khoản mà Vi Anh đã sử dụng để "làm ăn". Cụ thể, tài khoản mang số 711A90413784 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long mang tên Võ Thanh Tâm, ngụ ấp 1, xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Tài khoản số 0102851473 tại Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Vĩnh Long mang tên Lê Chí Minh, ngụ ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Tài khoản số 0102493119 tại Ngân hàng Đông Á Chi nhánh Tiền Giang mang tên Nguyễn Châu Ngọc Linh, ngụ số 876B Lý Thường Kiệt, P5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang. Tài khoản số 710100002333023 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tiền Giang mang tên Trần Thị Bạch Quyên, ngụ số 28A, Châu Văn Tiếp, P1, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Sau khi được "khách hàng" chuyển tiền vào các tài khoản trên, Vi Anh đến các trụ ATM đặt trên địa bàn phường 1, TP Vĩnh Long rút ngay số tiền mà các bị hại chuyển vào rồi cắt liên lạc với người bị hại. Bằng thủ đoạn này, Vi Anh đã lừa rất nhiều người ở các tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng.

Trước khi Công an Vĩnh Long bắt được "nữ quái" này, từ đầu năm 2009, Báo CAND đã liên tục có bài điều tra phản ánh có một đối tượng tự xưng là Võ Thanh Tâm chuyên lên mạng để lừa đảo bán ĐTDĐ qua mạng. Báo cũng tiếp nhận hàng loạt đơn thư tố cáo và đã chuyển toàn bộ nội dung vụ việc đến Công an Vĩnh Long.

Hiện tại vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Công an Vĩnh Long đề nghị những ai là bị hại của Võ Thị Vi Anh, hãy khẩn trương liên hệ với Phòng PC15, địa chỉ số 1/3B, Nguyễn Trung Trực, phường 8, TP Vĩnh Long. Điện thoại 0703.866253, Fax: 0703.878152, gặp đồng chí Nguyễn Thái Tuân, ĐTDĐ: 0918235789.