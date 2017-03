Tin thêm về vụ bắt phó tổng giám đốc Ngân hàng BIDV

Sau khi chuyển cho ông Dũng 6 tỉ đồng, ông Khánh tiếp tục bị ông Dũng đòi thêm 1 tỉ đồng nữa.

Liên quan đến vụ ông Đoàn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 1 tỉ đồng của một doanh nghiệp, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với ông và bà Trần Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng, cùng về hành vi nhận hối lộ. Những ngày qua, vụ việc trên đã gây xôn xao dư luận, bởi số tiền các đối tượng đã đòi và nhận hối lộ rất lớn. Mặt khác, việc các cán bộ ngân hàng trên đã lợi dụng việc vay vốn của doanh nghiệp để "làm tiền" một cách trắng trợn khiến nhiều người bất bình.

Tại cơ quan điều tra, ông Hoàng Văn Khánh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dệt may xuất khẩu Hải Phòng (xã Hợp Đức, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), người bị bắt ép đưa hối lộ, cho biết: Do nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ năm 2006 đến 2008, 2 công ty do ông Khánh làm Tổng giám đốc gồm Công ty cổ phần Dệt may Hải Phòng và Công ty TNHH V.K Hải Phòng có vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng BIDV Hải Phòng gồm 2 hợp đồng tín dụng với số tiền trên 45 tỉ đồng, thời hạn vay là 78 tháng.

Quá trình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, ông Khánh quyết định bán tài sản tại khu Đầm Mắm, Hạ Đoan 2, phường Đông Hải, quận Hải An, Hải Phòng cho Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỉ đồng. Sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng, Công ty cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng đã chuyển trả đủ 57 tỉ đồng vào tài khoản của Công ty TNHH V.K Hải Phòng mở tại Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hải Phòng.

Để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty, ông Khánh đề nghị được rút tiền mặt và chuyển khoản nhưng Ngân hàng BIDV Hải Phòng không đồng ý. Ông Đoàn Tiến Dũng đòi ông Khánh phải đưa 5 đến 7 tỉ đồng mới giải quyết. Vì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ông Khánh đành phải ngậm bồ hòn và chấp nhận yêu cầu trên và đã 3 lần chuyển cho ông Dũng và cộng sự của ông ta số tiền trên 6 tỉ đồng, nhưng ông Dũng tiếp tục đòi đưa thêm 1 tỉ đồng nữa mới đồng ý cho ngân hàng BIDV Hải Phòng giải quyết.

Chiều 1-2-2010, Đoàn Tiến Dũng hẹn gặp ông Khánh tại trụ sở BIDV Việt Nam, nhưng do tắc đường nên ông Khánh không đến được. 7 giờ ngày 2-2, khi Đoàn Tiến Dũng hẹn gặp ông Khánh tại quán phở Vuông (phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa) và nhận 1 tỉ đồng tiền hối lộ thì bị PC15 Công an Hà Nội bắt giữ.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 4-2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với bà Trần Thị Thanh Bình, 37 tuổi, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Hải Phòng, một trong số những người đắc lực được bàn bạc và thực hiện chỉ đạo của ông Dũng trong việc nhận tiền hối lộ của ông Hoàng Văn Khánh.

Ngày 5-2, người nhà bà Bình đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra trên 500 triệu đồng, là tiền bà được ông Dũng chia từ số tiền đã nhận hối lộ của ông Khánh.

Theo M.Khoa - H.Vũ (CAND)