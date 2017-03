Tin thêm về vụ nổ súng trên sông Lô

Những ngày qua, thông tin về vụ nổ súng trên sông Lô thuộc địa phận phường Bạch Hạc, TP Việt Trì trở thành tâm điểm của một số phương tiện thông tin đại chúng. Xung quanh vụ việc có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng trên, có nhiều luồng thông tin khác nhau… Đến ngày 11-3, Công an TP Việt Trì đã có báo cáo chi tiết vụ việc và đang củng cố tài liệu làm rõ thêm.

8 giờ 30 phút ngày 26-2, ông Vũ Tiến Đạt, Giám đốc Công ty Thượng Phong đến Công an phường Bạch Hạc trình báo về việc văn phòng của Công ty Cứu hộ Thượng Phong, đóng trên phao nổi tại Sông Lô thuộc đoạn sông phường Bạch Hạc có khoảng 5 đến 6 chiếc thuyền, chở khoảng 30 đến 40 người của Công ty cứu hộ Hoa Nam (Vĩnh Phúc). Những người này đến trước cửa văn phòng của Công ty Thượng Phong, dùng súng (dạng súng ria) bắn vào phao nổi của văn phòng công ty...

Theo tài liệu của Công an tỉnh Phú Thọ thì trước đó, ông Đạt đã trình báo sự việc trên với Phòng Cảnh sát giao thông đường thuỷ (PC 25) Công an tỉnh Phú Thọ. Công an TP Việt Trì phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TP Việt Trì và Phòng PC 25 đã tổ chức khám nghiệm hiện trường tại phao nổi của văn phòng Công ty Thượng Phong. Song quá trình khám nghiệm, không xác định được dấu vết gì trên bề mặt của phao nổi và không thu được vật chứng gì.

Song phía Công ty Thượng Phong và những công nhân có mặt trên phao nổi cho biết có 30 đến 40 người đến trước cửa văn phòng công ty dùng súng bắn vào công ty. Công ty Thượng Phong cho biết trong số thanh niên dùng súng bắn có anh Vinh, là Đội trưởng của Công ty Hoa Nam… Ông Đạt đã giao nộp 12 viên kim loại hình tròn và 4 viên hình dẹt nói là nhặt được trên phao nổi sau khi bị bắn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Việt Trì đã triệu tập Vinh nhưng anh ta khai nhận không đi đâu và vụ việc đang được Công an TP Việt Trì điều tra làm rõ.

Quá trình tìm hiểu được biết, trước đó Công ty Hoa Nam và Công ty Thượng Phong đã nhiều lần ẩu đả với nhau do cạnh tranh về việc dẫn luồng cho các tàu chở hàng đi trên sông trong những mùa nước cạn. 7 giờ 30 phút ngày 16-12-2009, tại sông Lô, thuộc phường Bến Gót, anh Trịnh Ngọc Quang là công nhân của Công ty Thượng Phong và một số thanh niên khác nhờ tàu của anh Đặng Tuấn Linh, 31 tuổi, thường trú tại Bạch Hạc, Việt Trì đang sửa chữa, đưa ra giữa sông để ngăn cản việc dẫn luồng của Công ty Hoa Nam. Linh đã đâm chìm 2 thuyền của Công ty Hoa Nam.

Ngày 5-1-2010, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đã khởi tố Linh về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

