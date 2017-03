Tin thêm vụ bé gái 4 tuổi chết trong rừng

Ông Huỳnh Thanh Danh - hiệu trưởng Trường tiểu học Trà Thọ (xã Trà Thọ, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) - cho biết sáng 5-9 cháu Thương được cha là ông Hồ Văn Hiệp chở đến trường (ở miền núi trường mẫu giáo thường chung với trường tiểu học).Ông Hiệp đi cùng với em ruột là ông Hồ Văn Lý.



Khi cháu Thương đến thì cô Nhiên chưa đến. Sau khi để con chơi ở sân trường, cả hai ông Hiệp và Lý đến nhà một người quen gần trường uống rượu. Tới trưa, ông Hiệp và ông Lý quay lại trường đón cháu Thương nhưng cô Nhiên bảo cháu không vào lớp. Hai anh em ông Hiệp cuống cuồng đi tìm. Sau đó, cả thôn Bắc Dương (xã Trà Thọ) đổ xô đi tìm suốt bốn ngày nhưng không thấy.



Quá đau xót, ông nội cháu Thương là Hồ Văn Lế (70 tuổi) cố lên núi tìm cháu nhưng lại bị sập hầm và chết. “Từ đó, người dân địa phương lo sợ nên không dám đi tìm nữa” - ông Hồ Văn Truyền, trưởng Công an xã Trà Thọ, cho biết. Chiều 20-10, một người dân địa phương đi rẫy phát hiện thi thể cháu Thương nằm trong hang trên đồi Chóp. Lúc này thi thể đã bị phân hủy.



Theo ông Hồ Văn Cảnh - chủ tịch UBND huyện Tây Trà, có thể do lần đầu tiên đi học, cháu Thương không biết đường nên đi lạc và khi đi đến hang đá ở đồi Chóp thì ngất xỉu và chết vì đói rét. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tây Trà tiếp tục xác minh.



Theo TRÀ GIANG (VNE)