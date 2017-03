Tin vui cuối năm

Nhà nào cũng mổ heo, bò chớ hổng chỉ gà, vịt loàng xoàng như mọi năm. Bà con ăn Tết lớn là nhờ có “cậu ấm” Bùi Đức Hậu ở huyện Thủ Thừa đó đa!”.

Hai lúa hỏi: “Có phải “cậu ấm” dựa thế tía mình là phó bí thư huyện ủy rồi đánh công an đang mần nhiệm vụ không? Chẳng lẽ bà con mừng vì Công an huyện Thủ Thừa lừng chừng mãi cuối cùng cũng chịu khởi tố “cậu ấm”?”.

Bác Ba Phi đáp: “Mừng vì “cậu ấm” bị khởi tố chỉ là chuyện nhỏ. Bà con mừng lớn vì nhờ có vụ “cậu ấm” mà ở Long An bỗng xuất hiện một quan chức vô cùng tự trọng, không địa phương nào có thể sánh bằng khiến nhân dân Long An rất tự hào, hãnh diện. Đó là ông Bùi Đức Sở, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thủ Thừa, thân phụ của “cậu ấm” quậy”.

Hai lúa kêu lên: “Trời đất! Ổng hổng biết dạy dỗ để con mình dựa thế ngang ngược cỡ đó mà tự hào cái nỗi gì?”.

Bác Ba Phi giải thích: “Là vầy, ngay sau khi “cậu ấm” bị khởi tố, biết chắc con mình sai phạm thiệt rồi, ổng bèn dũng cảm mần đơn gửi lên cấp trên xin được từ chức. Trong đơn ổng nêu rõ: “Người xưa đã dạy “tiên phải trị gia thì hậu mới trị quốc được”. Nay tôi đường đường là cán bộ lãnh đạo Đảng ở một huyện, lại là người đứng đầu hội đồng nhân dân huyện, vậy mà lại không dạy dỗ được con mình, để nó cậy thế quậy phá lung tung, coi thường phép nước. Qua đó tôi tự thấy không xứng đáng giữ chức vụ hiện nay nên tự nguyện từ chức nhằm bảo vệ uy tín cho Đảng và chính quyền, đồng thời làm gương cho các đảng viên khác...”. Tinh thần tự giác đó của ổng đã được bà con Long An nức nở khen ngợi. Họ nói: “Chỉ có ở Long An mới nay sinh ra được quan chức tự giác cỡ đó chớ ở nơi khác thì còn lâu. Nói chi đâu xa, ở Bình Dương năm rồi xảy ra vụ “cậu ấm” cảnh sát, con ông Đỗ Văn Công, Bí thư Huyện ủy Tân Uyên, “múa kiếm” ở sân bay Đà Nẵng đến mức phải bị tước quân tịch. Sau vụ đó ông bí thư Huyện ủy Tân Uyên im re chớ đâu có dũng cảm từ chức như ông Sở Thủ Thừa”. Bà con Long An tự hào về ông Sở nên ăn Tết lớn là vậy!”.

Hai lúa tỏ vẻ nghi ngờ: “Chuyện ông Sở Thủ Thừa từ chức có thiệt không cha nội?”.

Bác Ba Phi đáp: “Thì tao nghe dân Long An nói vậy chớ tao có đọc được đơn từ chức của ổng đâu mà biết chắc hả mậy!”.