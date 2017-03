Tình cũ không rủ cũng... đánh

Chị Tú Anh cùng anh Bùi Công Thành

Người đàn ông tên là Bùi Công Thành (SN 1982, thường trú tại thôn 8, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước). Vụ việc xảy ra ngày 1-11-2010 tại P. Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Tối hôm đó, cô Đoàn Thị Tú Anh (bạn gái Thành) đang ở nhà thì bạn trai cũ của cô là Trần Thanh Chung ( SN 1982) tìm đến gây sự. Tú Anh kể lại: “Em đang nằm nghỉ trong nhà thì nghe tiếng gọi của anh Chung. Em mở cửa thì anh ấy lao vào to tiếng hăm dọa, bóp cổ và tát em. Sau đó anh Chung bắt em phải lên cổng Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước nói chuyện, nếu không đi anh ấy sẽ đánh em và không cho em tồn tại trên đất Đồng Xoài nữa”. Sau khi bị Chung đánh và đe dọa, Tú Anh đã gọi điện thoại cầu cứu bạn trai của mình là anh Bùi Công Thành. Thành lập tức phóng xe về chở người yêu lên gặp Chung để nói chuyện.

Hai người đàn ông gặp nhau, trao đổi chưa được vài câu, Chung rút dao đâm liên tiếp vào Thành.



Vết thương trên đùi trái của Thành

Thành kể lại: “Do bị tấn công bất ngờ, tôi không kịp né tránh, dao xuyên sâu vào đùi. Tôi bỏ chạy nhưng Chung vẫn đuổi theo, hai tay cầm lăm lăm hai dao tỏ thái độ hung hãn tiếp tục hành hung tôi. Máu ra nhiều khiến tôi bất tỉnh ngay sau đó và được mọi người đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước”.

Sau khi được chuyển vào viện, do vết thương khá nặng, Thành được các bác sỹ cho phẫu thuật ngay trong đêm với 9 vết khâu rộng hơn một gang tay.

Ra viện sau đó 10 ngày, Thành đưa đơn lên Công an P. Tân Phú trình bày vụ việc. Tuy nhiên 10 ngày sau anh vẫn không nhận được sự phúc đáp nào. Quá bức xúc, anh đã đến Báo Công an TP trình bày. Trao đổi với chúng tôi vào chiều 25-11, đại úy Nguyễn Thành Sơn - Đội trưởng đội trật tự Công an thị xã Đồng Xoài cho biết: “Vụ việc hiện đã được chuyển lên Công an thị xã để giải quyết. Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn, chúng tôi đang truy tìm lấy lời khai để hoàn thành hồ sơ. Không hề có chuyện bao che hay khúc mắc gì cả, mọi chuyện sẽ sáng tỏ trước pháp luật”.

Mong rằng vụ việc sớm được đưa ra ánh sáng để trấn an dư luận và răn đe những kẻ có máu côn đồ.





Theo HỒNG CƯỜNG (CATP)