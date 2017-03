Tỉnh Đồng Nai khen thưởng cho người bắt trộm

Trước đó, rạng sáng 22-5, anh Lanh nhận tin báo tại nhà một người dân trong ấp bị kẻ gian phá khóa trộm tài sản. Anh cùng một công an viên đến nơi, phát hiện Lê Hồng Quý (ngụ thị trấn Trảng Bom) đang dùng mỏ lết bẻ khóa cửa. Thấy có người, Quý phóng lên xe máy bỏ chạy, bị anh truy đuổi, quật ngã. Trong lúc giằng co, Quý đã cắn chảy máu ngón tay của anh Lanh để tẩu thoát nhưng anh không buông. Dân quân và công an xã đến hỗ trợ, khống chế được Quý.