Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu báo cáo vụ tiệc mừng phó giám đốc sở nhậm chức

Trước đó, ngày 26-2, trên cộng đồng mạng xôn xao về các hình ảnh được xem là của bữa tiệc khá hoành tráng chúc mừng ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, vừa mới nhậm chức vào đêm trước đó. Trả lời báo chí, bà Lương Thị Minh Hằng, Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, xác nhận cơ quan đã đặt 10 mâm tiệc với khoảng 100 người tham dự. Ông Lâm Duy Thưởng, Phó Chánh Văn phòng Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An, cũng cho hay đêm giao lưu có gần 100 người nhưng chỉ có chín mâm thôi.

“Do phía nhà khách tự thiết kế ma-két, in phông nền sân khấu bữa tiệc có dòng chữ UBND tỉnh Nghệ An/Sở NN&PTNT và ghi chúc mừng tỉnh ủy viên... nên gây phản cảm, hiểu nhầm” - ông Thưởng nói. Liên quan đến chi phí bữa tiệc, ông Thưởng cho biết: “Sở không xuất kinh phí ra tổ chức đêm giao lưu chúc mừng anh Hiếu mà kinh phí do gia đình anh Hiếu và bạn bè chi trả”.