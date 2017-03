Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu khẩn trương điều tra vụ chém chết bốn người

(PL)- Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu công an tỉnh tập trung lực lượng, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để khẩn trương điều tra làm rõ vụ án bốn người trong một gia đình ở bản Phồng (xã vùng biên Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) bị giết chết.

Những ngày qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ giỏi của Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cùng gần 60 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An đang bám trụ hiện trường để điều tra, phá án. Tuy nhiên, đến chiều 15-7, cơ quan công an vẫn chưa bắt được hung thủ. Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án giết người. Tuy nhiên, hiện trường là vùng sâu, vùng xa, giáp ranh biên giới nước Lào, ít người qua lại, có nhiều thành phần dân tộc sinh sống… nên công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Chiều 2-7, ông Vi Văn Hoài (xã Tam Hợp) vào khe Cát Tả đánh bắt cá thì phát hiện thi thể bốn người trong gia đình anh Lô Văn Thọ bị chém chết. ĐẮC LAM