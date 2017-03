Tổ chức cờ bạc, mại dâm ngày càng tinh vi

THỦ ĐOẠN MỚI CỦA GIỚI CỜ BẠC

Đối với tài xỉu, xóc đĩa, bọn tổ chức cờ bạc gắn thiết bị điều khiển từ xa, cảm biến từ trường vào hột xí ngầu, đồng xấp ngửa hay dùng kính, đèn chiếu nhìn xuyên thấu... để biết kết quả trước. Với đá gà, chúng cho uống doping để tăng sức mạnh hoặc thoa thuốc độc, thuốc gây mê vào lông, cựa để triệt hạ đối thủ nhanh chóng.

Trước đây, các sòng bạc đông người chơi như đá gà, tài xỉu, bài cào... thường được tổ chức trong nhà, nơi kín đáo. Giờ đây, loại hình cờ bạc này được tổ chức tại những bãi đất trống, đồng không mông quạnh ở ngoại thành, trong rừng, ven sông suối hoặc khu vực vắng vẻ, vùng giáp ranh với các tỉnh bạn. Sát phạt ở những nơi như vậy vừa dễ quan sát, báo động khi người lạ xâm nhập, nếu công an ập vào bắt cũng có nhiều đường thoát thân. Trường gà của Huỳnh Trung Nghĩa (tự Nghĩa thầy mò) ở ấp 6, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, bị công an phá ngày 18-5-2010, là các bãi đất trống ở xã Đông Thạnh. Sòng tài xỉu của Nguyễn Thành An (tự Đơ, SN 1968) ở xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, bị bắt ngày 19-10-2010, được tổ chức giữa cánh đồng.

Đối với những sòng bạc VIP, đánh lớn, ít người chơi như xóc đĩa, tá lả (phỏm), xì phé... thì được tổ chức rất bí mật và canh gác chặt chẽ. Con bạc phải chịu sự kiểm tra, đủ tiêu chuẩn mới được nhận. Địa điểm diễn ra không chỉ trong những ngôi nhà kiên cố, kín cổng cao tường mà nhiều khi còn được tổ chức ở khách sạn, quán cà phê..., con bạc không được cho biết trước điểm chơi cho đến khi sòng bài mở màn. Ngoài việc luân chuyển thường xuyên, những kẻ tổ chức còn không để con bạc tự chạy xe đến điểm chơi mà cho xe ôtô đưa rước. Thời gian chơi cũng được ấn định chủ yếu vào ban đêm, tránh sự chú ý của quần chúng. Một thủ đoạn mà thời gian gần đây giới tổ chức cờ bạc thường sử dụng là không trực tiếp đứng ra điều hành mà thuê người khác, chỉ đến khi kết thúc an toàn mới xuất hiện thu tiền. Thế nên nhiều ổ bạc bị khám phá trong năm qua, kẻ đứng đầu đều cao chạy xa bay.

GÁI GỌI THỜI... PASSWORD

Sau khi hàng loạt đường dây gái gọi bị bóc gỡ, hầu hết tú bà rút vào hoạt động kín đáo. Tuy làm ít nhưng kiếm được nhiều tiền vì má mì chỉ tuyển dụng gái trẻ đẹp, đủ chuẩn để phục vụ khách VIP, mỗi lần đi tính bằng “chai” hoặc “vé”. Khách có nhu cầu phải trải qua các cuộc sát hạch như đọc đúng mật khẩu, có khách quen giới thiệu, thậm chí phải gặp mặt trước để “bắt hình dong” sau đó tú bà mới quyết định điều gái hay không.

Điển hình như đường dây gái gọi cao cấp của Nguyễn Thị Bế (SN 1968, quê Vĩnh Thới, Lai Vung, Đồng Tháp, tạm trú P11Q6) vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt vào ngày 22-12-2010. Không chỉ tuyển gái trẻ đẹp với các số đo như người mẫu, Bế còn dẫn gái đi làm giả “cái ngàn vàng” để lừa khách, mỗi lần bán trinh giả giá 10 triệu đồng. Đang có xu hướng gái mại dâm kiêm luôn má mì, khi “đi khách” họ tranh thủ tiếp thị luôn đồng nghiệp của mình để ăn hoa hồng. Các quán bia, karaoke hiện nay hầu như không cho tiếp viên bán dâm tại quán. Thay vào đó họ liên kết với một số khách sạn, nhà nghỉ làm nơi hành lạc.

Trong năm 2010, các thủ đoạn môi giới kết hôn trái phép với người nước ngoài trở nên tinh vi hơn. Những “bà mối” không thuê nhà, phòng khách sạn để tổ chức xem... thân thể cô dâu như trước mà chuyển sang xem lưu động trên xe hơi, vừa chạy lòng vòng quanh phố xá vừa xem. Biến tướng này khiến việc kiểm tra của lực lượng công an trở nên khó khăn và tốn công sức hơn rất nhiều. Điển hình như vụ môi giới hôn nhân trái phép bị phát hiện vào giữa tháng 3-2010 do Nguyễn Thị Ánh Nguyệt và Phạm Thị Quyên cùng ngụ xã Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương tổ chức. Các đối tượng thuê hai xe ôtô Mercedes (loại 16 chỗ ngồi), đưa hàng chục cô gái lên cho những chàng rể Hàn Quốc chọn lựa.

Đáng lo ngại là thời gian gần đây, ở nhiều địa phương như TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, các tỉnh Tây nguyên..., bọn “cò” sòng bạc bên kia đường biên thường về dụ dỗ người dân lao động, thậm chí các em học sinh, sang Campuchia đánh bạc trong các casino. Hàng trăm gia đình đã tán gia bại sản, nhiều nạn nhân thua cháy túi, không có tiền chuộc mạng bị đánh đập dã man. Vì vậy các cấp chính quyền, ngành chức năng phải cảnh báo, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân để phòng ngừa, đấu tranh và đề cao cảnh giác. Lực lượng CA cũng cần có biện pháp mạnh để xử lý bọn “cò” casino để chúng không còn lộng hành, gây tội ác.





Theo MINH TÂN (CATP)