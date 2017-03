Tổ chức đánh bạc rồi cướp

Thời gian gần đây, tại địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng nổi lên tình trạng tổ chức đánh bạc và sử dụng vũ khí cướp bạc hết sức nguy hiểm, gây bức xúc trên địa bàn. Sau khi Công an quận xác lập chuyên án 110C và đang tiến hành đấu tranh làm rõ, triệt phá ổ nhóm tội phạm trên, ngày 10-1-2010, tại gần nhà trọ bình dân ở khu Phương Khê, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, Hải Phòng, Đỗ Sơn Giang, 20 tuổi, là học sinh Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng, bị 4 đối tượng dùng dao kiếm chém trọng thương, giảm 16% sức lao động.

Các đối tượng và tang vật

Qua công tác điều tra, Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an quận đã làm rõ một nhóm đối tượng chuyên cờ bạc, sát phạt lẫn nhau gồm Vũ Mạnh Cường (tức Cường “chuột"), 19 tuổi, ngụ phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền; Vũ Hữu Quang, 18 tuổi, ngụ phường Lãm Hà, quận Kiến An; Nguyễn Duy Kỳ, 18 tuổi, và Trần Trung Tiến, 18 tuổi, ngụ phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng, cùng một số đối tượng khác, thường xuyên đánh bạc.

Đáng chú ý, đây là những đối tượng mới lớn, có tên bỏ học, có tên còn là học sinh phổ thông, thuê nhà nghỉ, tụ tập tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Nguy hiểm hơn, bọn này còn tàng trữ các loại dao kiếm trong người, khi thắng thì chúng ăn chơi xả láng, còn thua thì sử dụng vũ khí tổ chức cướp bạc.

Ngày 10-1-2010, chúng đã rủ Nguyễn Quang Bình, 22 tuổi, Đỗ Sơn Giang, 20 tuổi, ngụ thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, Hải Phòng (học sinh Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng); Nguyễn Trường Giang, 22 tuổi, Lê Minh Lương, 16 tuổi và Hà Tuấn Kiệt, 21 tuổi, đều ở phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Hải Phòng, tụ tập chơi xóc đĩa tại nơi Đỗ Sơn Giang trọ học (nhà nghỉ bình dân ở khu Phương Khê, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, Hải Phòng). Trận bạc này, nhóm các tên Cường, Kỳ, Quang, Tiến thua 800.000 đồng, chúng cho rằng Đỗ Sơn Giang đánh bạc bịp, nên bàn nhau dùng "sức mạnh" cướp lại số tiền đã mất vào tay đối thủ.

15 giờ cùng ngày thua bạc, Trần Trung Tiến và Vũ Hữu Quang dùng 2 xe đạp mi ni của mình cắm vào một hiệu cầm đồ ở chân cầu Niệm (Hải Phòng) vay được 400.000 đồng. Sau đó cả bọn mua thêm kiếm, thuê taxi, đi thực hiện hành vi cướp bạc. Khi đi đến khu nhà trọ ở Phương Khê (nơi chúng vừa đánh bạc xong), phát hiện Đỗ Sơn Giang và Nguyễn Trường Giang đang cắm đầu đánh điện tử trong quán Internet, nhóm Cường, Kỳ, Quang và Tiến xuống xe, xách kiếm, yêu cầu Đỗ Sơn Giang phải trả lại tiền. Do Đỗ Sơn Giang cưỡng lại, nên đã bị cả 4 đối tượng trên dùng dao kiếm chém tới tấp vào đầu và toàn thân, trong đó Vũ Hữu Quang đã chém cụt cả 3 ngón tay anh này. Rất may nạn nhân chạy được vào một nhà dân gần đó rồi chốt cửa lại, còn 4 tên cướp sau khi gây án đã bỏ trốn.

Qua một thời gian truy kích đối tượng, rạng sáng 4-2, Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an quận Kiến An, có sự phối hợp của Công an phường Lam Sơn, quận Lê Chân, Hải Phòng, đã bất ngờ bắt gọn Nguyễn Duy Kỳ và Trần Trung Tiến, khi chúng mới trở về nhà.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác cũng đã vây bắt được Vũ Mạnh Cường và Nguyễn Trường Giang tại bến xe Miền Tây (quận Kiến An, Hải Phòng). Ngay sau đó, Nguyễn Quang Bình cũng bị lực lượng Công an tóm gọn.

Theo Quốc Phòng (CAND)