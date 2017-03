Tổ chức ‘đập đá’ còn tấn công công an

(PL)- Ngày 6-7, giám đốc và phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Kinh tế, Ma túy, Môi trường Công an thị xã Cửa Lò, Nghệ An) bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 26-6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò phá chuyên án 615M, bắt tám nghi can có hành vi tàng trữ, tổ chức “tiệc” ma túy trái phép gồm: Vương Ngọc Anh, Vương Thị Linh, Nguyễn Văn Nghiệm, Lê Tùng Vi, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Thị Thu và Nguyễn Thị Ngọc An (trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Vương Ngọc Anh (giữa) khi bị bắt giữ. Ảnh: Đ.LAM Quá trình vây bắt và khám xét nhà ở của Anh, Anh cố thủ trong nhà rồi tấn công lực lượng cảnh sát để chạy trốn. Thiếu tá Tú đã bị Anh chống trả và bị nhiều vết thương trên cơ thể. Công an thu giữ tang vật tại nhà Anh gồm 12 gói ma túy dạng đá, sáu viên thuốc lắc, một gói ma túy dạng cỏ cùng đao, kiếm và hệ thống âm thanh, ánh sáng để “đập đá”. Được biết Anh từng có tiền án về tội cố ý hủy hoại tài sản, tội gây rối trật tự công cộng. Đ.LAM