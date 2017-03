Tổ chức nhậu để hiếp dâm bạn gái

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hồi 21 giờ ngày 5-7, tại phà của bà Nguyễn Thị Loan, đậu tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh; Đợi, Huỳnh Thị C. (SN 1998), Trần Thị Ngọc Lan (SN 1988), Nguyễn Hữu Phong (SN 1987) và Trần Văn Trọng (SN 1989) tổ chức nhậu.



Tiệc nhậu kéo dài đến khuya thì C. đã say rượu nên Đợi mượn xe của Trọng chở C. về, nhưng sau đó Đợi chở C. quay lại phà. Bà Loan nhìn thấy trên quần của C. dính màu đỏ, dơ bẩn. Lúc này C. khai bị Đợi chở vào đoạn đường vắng trên tuyến lộ N2, thuộc ấp Tân Chánh B, xã Nhơn Ninh khống chế, thực hiện hành vi đồi bại.



Sáng hôm sau, khi được công an mời lên làm việc, Đợi đã thú nhận và bị bắt. Người bị hiếp dâm cũng là bạn “mới yêu” của Đợi.



Theo H.Minh (NLĐO)