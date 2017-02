Tổ chức sinh nhật bằng ma túy trong quán karaoke

(PL)- Công an huyện An Dương (Hải Phòng) vừa đưa chín thanh niên bị bắt giữ trong quán karaoke New 5 Sao (thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn) vào Trung tâm cai nghiện Gia Minh (Hải Phòng) để phân loại, phục vụ điều tra.

Trước đó, đêm 24-2, Đặng Văn Trung (trú xã Đồng Thái, huyện An Dương) mời bạn bè đến quán karaoke tổ chức sinh nhật mình. Những người này đã mang theo ma túy vào phòng. Đến rạng sáng 25-2, công an ập vào phòng nơi Trung tổ chức sinh nhật, giữ 18 nam, nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy để kiểm tra, phát hiện chín người dương tính với chất ma túy nên đưa sang Trung tâm Giáo dục xã hội Gia Minh, Thủy Nguyên (Hải Phòng) để phân loại. HC