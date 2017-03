Tố giác "cẩu tặc", bị hành hung, dọa chém chết

Tối 19/5, đối tượng này xuất hiện trước cửa phòng trọ anh Dũng cùng một con dao Thái Lan rồi xông vào chém nhiều nhát vào người Dũng. Thấy vậy, anh Bùi Văn Hà vào can ngăn cũng bị chém vào tay.

Anh Dũng bị hành hung với nhiều vết chém trong người

Tối hôm qua (20/5), đối tượng này tiếp tục đến đe dọa sẽ giết chết Dũng và đốt nhà nếu tố giác vụ việc trên với công an.

Ông Nguyễn Văn Lương, phụ trách an ninh phường 7 cho biết, bước đầu đã xác định đối tượng trên tên Tuấn, không nghề nghiệp ổn định. Hiện lực lượng an ninh phường 7 đang phối hợp với công an phường truy bắt đối tượng này.

Theo Khắc Lịch (Bee)