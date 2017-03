‘Tò mò’ hộp vàng của chủ, người giúp việc vào tù

Sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra, Phương Anh liên tục rơi nước mắt hối hận, nghĩ đến đứa con gái bơ vơ thiếu cha mẹ, đang phải tá túc nhà bà ngoại.

Phương Anh cùng chồng là Nguyễn Văn Th và một con gái 8 tuổi tạm trú tại quận Tân Bình. Thông qua môi giới, Phương Anh được gia đình ông N.M.A ở phường 24, quận Bình Thạnh nhận vào phụ giúp việc nhà, đỡ đần cho vợ ông A mới sinh con nhỏ.

Những lúc dọn dẹp nhà cửa, Phương Anh tò mò mở tủ quần áo của chủ ở lầu hai, và phát hiện trong đó có một cái hộp chứa nhiều vòng vàng để sơ sài. Lập tức Phương Anh nổi máu tham.



Nghi can Hứa Thị Phương Anh tại cơ quan công an.

Biết chủ ít để ý, lại bận rộn với con nhỏ, nên người phụ nữ này nhiều lần lén lút lấy một số món vàng, tài sản mà chủ nhà không hay biết.

Mới đầu Phương Anh lấy một vòng vàng và một đôi bông tai, rồi đem đến hai tiệm vàng bán được hơn 9 triệu đồng. Có được số tiền lớn, Phương Anh lập tức đi mua một chiếc xe gắn máy cũ, số còn lại thì rủ chồng đi chơi games bắn cá.

Vì “cày” games hết tiền, nên sau đó vợ chồng Phương Anh đã đem chiếc xe đi cầm để tiếp tục nướng vào trò đỏ đen. Thấy lấy tiền vàng quá dễ mà chủ không phát hiện, nên Phương Anh tiếp tục lấy thêm dây chuyền, nhẫn cưới bán được 11 triệu đồng.

Thấy vợ mới đi giúp việc nhà về mà liên tục có số tiền lớn, Th hỏi thì Phương Anh thừa nhận lấy trộm của chủ. Nhưng vì cùng nghiện games, nên Th lẳng lặng cùng vợ đem hết tiền đi chơi games.

Hai lần sau, Phương Anh lấy thêm một số vòng vàng, rượu ngoại, kể cả sữa bột em bé để đem đi cầm hoặc bán, nhằm tiếp tục nướng vào trò đỏ đen. Cho đến giữa tháng 8-2015, ông M có linh tính không hay, tiến hành kiểm tra tủ thì phát hiện bị mất toàn bộ vòng vàng nên đến công an trình báo.

Thông tin về người giúp việc mà gia đình ông A cung cấp chỉ có số điện thoại và CMND pho to. Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, công an Bình Thạnh, công an phường 24 đã hướng dẫn vợ chồng ông A gọi điện thoại để người giúp việc xuất hiện và đấu tranh.

Sáng 16-8, Phương Anh nhận được điện thoại của chủ yêu cầu qua nhà có việc cần. “Thường em được nghỉ chủ nhật, nhưng bữa đó chủ gọi em qua gấp, đến nơi thấy có công an, em định quay lưng bỏ đi, nhưng nghĩ việc mình làm trước sau cũng bị phát hiện, nên có trốn cũng không được” – tại cơ quan công an Phương Anh tỏ ra hiền lành nhớ lại lúc bị bắt.

Làm việc với công an, Phương Anh đã khai báo toàn bộ nơi bán vàng, cầm cố tài sản trộm được. Từ đó công an đã thu hồi một số tài sản trao trả cho gia đình nạn nhân. Ngoài ra, mẹ ruột của Phương Anh cũng chạy vạy được 5 triệu đồng để giúp con khắc phục hậu quả.

Tại trại tạm giam của công an Bình Thạnh, Hứa Thị Phương Anh quẹt những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi nghĩ đến đứa con gái 8 tuổi phải xa mẹ, hiện đang tá túc nhà bà ngoại. Dù không được thông báo nhưng khi thấy công an dẫn giải mẹ về nhà khám xét, trong đôi mắt trẻ thơ của cháu bé vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hôm đầu tiên bị bắt em xin công an cho gọi điện về nhà thăm con. Bé nói con nhớ mẹ quá không ngủ được, em chỉ biết nói con ở nhà với ngoại ráng học giỏi rồi mẹ sẽ sớm. Chị chủ nhà tốt với em lắm, lúc trước chị nói ráng làm rồi chị mua cho bảo hiểm y tế cho em. Hôm em bị bắt ở công an phường, em nói đã lỡ dại thôi chị làm đơn bãi nại chị ấy cũng đồng ý và chị nói chỉ muốn lấy lại đủ đồ của mình". về Phương Anh tâm sự.

Hiện cơ quan CSĐT công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bắt tạm giam Hứa Thị Phương Anh về hành vi trộm cắp tài sản. Thiếu tá Lê Minh Huy, đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận Bình Thạnh, gởi gắm những gia đình nào có thuê người giúp việc thì không nên để tài sản lớn, tiền vàng ở nhà, hoặc cất tài sản ở nơi người giúp việc không phát hiện, để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.