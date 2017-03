To tiếng với công an, một phụ nữ bị còng tay

15h ngày 17/12, tổ công tác của Công an phường Thành Công (quận Đống Đa, Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngõ 12 Láng Hạ phát loa nhắc nhở các phương tiện đang dừng đỗ di chuyển gọn vào vỉa hè... Nhiều người đã chấp hành, song còn một chiếc xe máy để dưới lòng đường chưa được dắt đi.

Trong lúc giải quyết việc "bắt" xe về trụ sở công an phường, người phụ nữ nhận là chủ xe và thiếu úy Nguyễn Văn Hiếu lời qua tiếng lại. Theo lãnh đạo Công an phường, thiếu úy Hiếu cho rằng chị đã xúc phạm và chống đối cán bộ làm nhiệm vụ nên còng tay lại, giằng điện thoại không cho liên lạc với người thân.

Sự việc sau đó trở lên nghiêm trọng, khi người thân của chị đến trụ sở cho rằng việc còng tay là sai nguyên tắc.

Trao đổi với VnExpress.net, trung tá Bùi Thanh Thái (Trưởng Công an phường Thành Công) cho biết đỉnh điểm của sự việc là khi người phụ nữ gọi điện thoại nhờ người "can thiệp" để xin xe nhưng bất thành rồi xảy ra to tiếng.

"Chị này có phần lỗi, tuy nhiên cách xử lý của thiếu úy Hiếu thiếu linh hoạt và làm xấu hình đi hình ảnh của người công an", trung tá Thái nói và cho hay trường hợp như vậy chỉ nên nhắc nhở chứ chưa đến mức còng tay.

"Sau vụ việc này, công an phường sẽ họp và kỷ luật nghiêm khắc, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh lại tác phong", ông Thái cam kết.

Theo ông Thái, công an phường đã làm việc với gia đình người phụ nữ. Giữa hai bên đều nhận ra những điểm sai nên khi có người bảo lãnh, công an đã cho chị này về và chỉ lập biên bản nộp phạt với lỗi dừng đỗ xe dưới lòng đường.

Theo Phương Sơn (VNE)