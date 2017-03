Tổ trưởng bảo vệ dân phố bị tố đánh rách mặt người dân

Theo đó, lúc 23 giờ ngày 25-11, anh Phạm Quốc Thịnh (ngụ khu phố 4, phường Mỹ Phước) cùng đám bạn đang ngồi trước nhà thì ông Sơn cùng ba BVDP đi tuần tra ngang qua.

Anh Thịnh với những vết thương trên mặt mà theo anh là do BVDP đánh. Ảnh: VN

Thấy nhóm anh Thịnh, ông Sơn lên tiếng hỏi: “Sao giờ này chúng mày còn ngồi đây?” và đề nghị kiểm tra giấy tờ. Do vừa làm lại giấy CMND nên anh Thịnh trình biên nhận của Công an thị xã Bến Cát hẹn ngày lấy giấy CMND nhưng ông Sơn vặn vẹo: “Mày đưa cái gì thế này?”. Tiếp đến, ông Sơn cùng ba BVDP bất ngờ khóa tay, dùng công cụ hỗ trợ đập mạnh vào đầu và mặt anh Thịnh. Khi nhiều người dân chứng kiến vây quanh, ông Sơn cầm giấy biên nhận của anh Thịnh cùng các BVDP rời khỏi hiện trường. Anh Thịnh phải khâu tổng cộng 12 mũi do hai vết rách trên mặt khá lớn.

VĂN NGỌC