Tổ trưởng dân phố bị côn đồ dùng mã tấu chém 3 nhát

Theo hồ sơ vụ án, lúc 22h30’ ngày 19/10, anh Phạm Thành An (SN 1983, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM, là tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố) cùng anh Nguyễn Thành Tân, Phạm Tấn Được, Tạ Minh Hùng (đều là bảo vệ dân phố) đang trực tại chốt dân phòng khu phố 6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì phát hiện tên Lê Công Nhựt cầm trên tay bao vợt cầu lông màu đỏ có vật gì rất dài bên trong.



Thấy khi đối tượng đến trước nhà số 1055, tỉnh lộ 10, khu phố 8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân có biểu hiện nghi vấn nên anh An yêu cầu dừng lại để kiểm tra.



Bất ngờ tên Nhựt bỏ chạy, anh An liền đuổi theo, tên côn đồ rút mã tấu trong bao quần vợt chém tới tấp. Anh An dùng dùi cui chống trả thì bị Nhựt chém 2 nhát trúng vào tay trái và 1 nhát vào tay phải gây thương tích.



Gây án xong tên Nhựt định bỏ chạy nhưng đã bị anh Tân, Được, Hùng hỗ trợ bắt giữ giao Công an phường Tân Tạo lập hồ sơ chuyển Công an PC45 xử lý.



Vụ việc đang được điều tra làm rõ.





Theo Q.M (VTC News)