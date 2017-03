Tòa cho vị thành niên: Không thể trì hoãn

Hôm qua (21-5), đại diện UNICEF tại Việt Nam phối hợp với Viện Khoa học xét xử TAND tối cao đã mời các cơ quan tố tụng tại TP.HCM tham gia hội thảo về việc thành lập tòa án cho trẻ vị thành niên. Cử tọa đã góp ý sôi nổi, tất cả đều cho rằng đến nay nước ta chưa có tòa riêng cho trẻ vị thành niên là quá muộn.

Lúng túng khi xét xử trẻ

Phó Chánh án TAND TP.HCM Trần Văn Sự đặt vấn đề: Không chỉ các cơ quan tố tụng mà cả xã hội cũng rất quan tâm đến chuyện trẻ vị thành niên phạm tội bởi đang xuất hiện nhiều hiện tượng xấu như chỉ một mâu thuẫn nhỏ là rủ nhau đi “đánh hội đồng” người khác; chỉ một câu cãi nhau đã dùng dao đâm chết bạn học; hàng loạt băng cướp “nhí” ra tòa... Theo ông, có am hiểu trẻ em thì mới có cách giúp đỡ thông qua xét xử để cho trẻ phát triển toàn diện. Hiểu biết về tâm sinh lý trẻ em, có quy định riêng, quy trình điều tra, truy tố, xét xử riêng là rất cần trong khi chúng ta vẫn còn thiếu và yếu.

Một thẩm phán cho biết BLHS dành hẳn một chương quy định về trẻ vị thành niên phạm tội, nói rõ mục đích giáo dục là chính, khuyến khích áp dụng hình phạt “ngoài giam giữ” nhưng thực tế các tòa vẫn thường xử án tù. Có điều này là vì hệ thống giáo dục “ngoài giam giữ” của chúng ta còn quá yếu. Chưa hết, xét xử nhiều vụ án liên quan đến trẻ vị thành niên, tòa không nắm hết tâm sinh lý của trẻ nên đôi khi lúng túng.

Từ chuyện này, theo thẩm phán Vương Văn Nghĩa phải nhìn nhận trẻ vị thành niên phạm tội từ góc độ là nạn nhân của gia đình, xã hội, rất cần được giúp đỡ để uốn nắn, xử lý phù hợp đối với các em. Ông kể: “Đã có vụ tôi tranh luận nảy lửa với chủ tọa về mức án chín tháng tù áp dụng với bị cáo phạm tội ăn cắp, bởi thời gian đó có cải tạo được em không hay chỉ làm hư em thêm khi mà môi trường cải tạo của chúng ta hiện vẫn chưa tốt”.

“Trẻ nào mà khai như thế”!

Một đại diện Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM nhìn nhận: “Cán bộ điều tra chưa hiểu hết tâm sinh lý trẻ em nên cách điều tra nhiều khi không chuẩn. Qua nghiên cứu các hồ sơ, tôi nhận thấy những từ ngữ trong các bản khai mà cơ quan điều tra lập ra không phải do trẻ khai mà là... cán bộ khai! Trong các bản khai ấy, làm sao trẻ có thể biết, sử dụng thuần thục những từ ngữ như “hành vi, âm hộ, giao cấu”... Ngay cả khi khai với công an, các em phải ngước cổ, với lên để trả lời vì cán bộ sử dụng cái bàn dành cho người lớn để lấy lời khai các em. Phải sửa ngay từ những chi tiết tưởng nhỏ nhặt ấy”...

Một thẩm phán đồng tình: “Đọc nhiều vụ án, chúng tôi rất ngạc nhiên vì có nhiều trẻ chưa đến 10 tuổi mà sử dụng chính xác từ ngữ khoa học. Rõ ràng cán bộ điều tra ghi theo ý mình chứ trẻ nào mà khai thế được!”. Ông Trần Văn Sự, Phó Chánh án TAND TP, tiếp ngay: “Thực tế có chuyện điều tra viên hầm hầm, thậm chí đập bàn, quát tháo khi lấy lời khai các cháu. Làm như thế trẻ sẽ hoảng loạn ngay, nhiều khi khai sai sự thật”. Đại diện VKSND TP thì cho rằng thực tế chúng ta đang áp dụng pháp luật không chuẩn từ việc giam giữ đến xét xử, cải tạo trẻ vị thành niên phạm tội.

Theo mô hình nào?

Đi sâu về mô hình tòa án cho trẻ vị thành niên, ông Trần Văn Sự đề xuất khi thành lập tòa án khu vực sẽ lập hẳn một tòa chuyên trách để xét xử những vụ án có liên quan đến trẻ vị thành niên mà không cần lập một tòa án chuyên biệt.

Theo ông Sự, một khi có tòa chuyên trách như thế thì hình thức phiên xử cũng phải xem lại, ví dụ như không sử dụng vành móng ngựa khi xét xử các em, khoảng cách giữa hội đồng xét xử và bị cáo không xa quá... Với cán bộ tố tụng làm việc có liên quan đến trẻ vị thành niên thì cần phải được đào tạo chuyên sâu về tâm sinh lý trẻ em. Hệ thống giam giữ, cải tạo các cháu phải sửa đổi... Những vấn đề này đụng đến các quy định pháp luật hiện hành nên cần được Quốc hội cụ thể hóa trong thời gian tới.

Cuối cùng, ông Sự “gút”: “Chúng ta là nước thứ nhì phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc nhưng đến nay nhiều nước đã có tòa án dành cho trẻ vị thành niên mà ta thì không. Vì vậy, chúng ta không có lý do gì để trì hoãn việc thành lập tòa án này nữa!”.