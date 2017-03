Tòa đề nghị công an vào cuộc vụ vỡ hụi tiền tỉ ở Đồng Nai

Theo ông Đặng Văn Tuân, Chánh án TAND huyện Trảng Bom, việc các nạn nhân đóng hụi (tiền mặt) cho bà Cúc là có thật nhưng rất ít người được hốt hụi. Hiện bà Cúc đã trốn khỏi nơi cư trú nên tòa án không thể giải quyết theo vụ án dân sự. Mặt khác, trong đơn khởi kiện, nhận thấy bà Cúc đã có dấu hiệu, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Do vậy tòa án đã hướng dẫn người dân làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an và VKSND huyện Trảng Bom để giải quyết theo án hình sự.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, bà Cúc làm chủ nhiều dây hụi với hàng trăm người tham gia. Cuối tháng 7-2015, bà Cúc tuyên bố vỡ hụi rồi lẩn trốn. Đến trưa 22-9, một hụi viên phát hiện bà Cúc đang làm thủ tục chuyển giao tài sản cho người thân tại văn phòng công chứng nên nhờ cơ quan công an giữ lại xử lý. Sáng 25-9, Công an xã Đông Hòa kết hợp với TAND huyện Trảng Bom đã mời bà Cúc và những người chơi hụi đến trụ sở UBND xã để làm rõ. Trước việc các nạn nhân kéo đến quá đông, gây mất trật tự, Công an xã Đông Hòa đã áp giải bà Cúc về trụ sở tòa án huyện làm việc. Tuy nhiên, khi người dân cùng kéo nhau lên tòa án thì không thấy bà Cúc đâu. Từ đó đến nay bà Cúc tiếp tục vắng mặt tại địa phương.

TIẾN DŨNG