Tòa hủy quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ

Công ty Viễn Sơn chuyên cung cấp các sản phẩm phần cứng máy tính. Tháng 10-2005, Viễn Sơn nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho bộ nhớ ram có nhãn hiệu Kingmax (xuất xứ Đài Loan). Tháng 11-2006, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận cho Viễn Sơn nhưng gần một năm sau lại ra quyết định hủy bỏ giấy chứng nhận với lý do: Theo điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 63, chỉ có nhà sản xuất mới được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu đối với sản phẩm này.

Theo Viễn Sơn, quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ là không phù hợp vì tại điểm c khoản 2 Điều 14 Nghị định 63 cũng quy định: Cá nhân, pháp nhân kinh doanh hợp pháp có quyền nộp đơn xin cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm do mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không phản đối. Trong khi đó, Viễn Sơn đã được sự chấp thuận của nhà sản xuất phía Đài Loan.