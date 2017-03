Tòa nhà Keangnam ở Hà Nội: Phải xem xét lại kỹ thuật thi công

Ba công nhân bị thương vào ngày 27-7 do đang thi công thì bất ngờ trượt chân và rơi từ tầng 13 xuống, may mắn thoát chết nhờ nằm trên tấm cốp pha rồi mắc lại khoảng giữa tầng 8 và 9. Đến sáng 28-7, cả ba công nhân này đều đã bình phục và ra viện.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Phó Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, cho biết Sở đã yêu cầu các đơn vị thi công và Công ty Keangnam thực hiện ngay các biện pháp đảm bảo an toàn. Công ty Keangnam phải xem xét lại ngay các phương pháp kỹ thuật mà đơn vị đang áp dụng trong thi công. Ngoài ra, phải tăng cường giám sát tại công trường. “Công nhân thi công trên cao bắt buộc có dây an toàn. Mỗi khu vực thi công đều phải có cán bộ giám sát kỹ thuật, tránh trường hợp lơ là dẫn tới sự cố đáng tiếc” - ông Kỳ nói. Dự kiến sáng 29-7, Thanh tra Sở và Công an huyện Từ Liêm sẽ tiếp tục làm việc với nhà thầu xung quanh những sự cố vừa qua.