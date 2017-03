Tội ác của cặp vợ chồng đao phủ

Cuối tháng 8-2011, Công an tỉnh Bình Dương đã làm rõ tội trạng của vợ chồng đao phủ lạnh lùng này.



Vợ chồng anh Phan Văn Thành, chị Lê Thị Thanh Dung (ngụ tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) mua căn nhà số 13/1 tổ 11, khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương và cho vợ chồng Lê Hoàng Vũ (SN 1965) - Nguyễn Thị Thanh Bạch (SN 1967, cùng đăng ký thường trú tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) thuê ở. 16 giờ ngày 28-3-2011, anh Thành nói với vợ là lên Lái Thiêu lấy tiền nhà. Đến khuya không thấy về, gọi hoài nhưng điện thoại luôn “ò... í... e...”, chị Dung cùng một người bạn đến hỏi vợ chồng Vũ - Bạch thì cả hai nói không thấy anh Thành đến. Sáng hôm sau, chị Dung đến lần nữa thì vợ chồng Vũ - Bạch đã dọn nhà đi mất. Đi tìm chồng gần cả tháng trời vẫn không thấy tăm hơi, nhưng mãi đến ngày 19-4 chị Dung mới đến Công an thị xã Thuận An trình báo về việc mất tích của chồng và hiện tượng đáng ngờ của vợ chồng Vũ - Bạch.

Việc truy tìm thi thể nạn nhân vẫn đang được tiếp tục. Ai phát hiện thi thể trong hai túi nylon xin báo về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, điện thoại 0650.3869305 hoặc điều tra viên Trần Bửu Kiếm - 0989627362 để cung cấp thông tin.

Các trinh sát được người dân cho biết, chiều hôm đó sau khi anh Thành vào nhà vợ chồng Vũ thì tiếng nhạc mở rất lớn, tuy vậy họ vẫn nghe có tiếng kêu thất thanh “quân giết người”, rồi khoảng một giờ sau tên Vũ chạy chiếc xe Air Blade ra khỏi nhà. Từ những thông tin ban đầu, quan sát toàn diện căn nhà, các kỹ thuật viên hình sự không mấy khó khăn để nhận biết những vết máu khô dưới nền gạch.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy máu ở hiện trường trùng khớp mẫu máu được lấy từ mẹ và con ruột anh Thành nên cơ quan điều tra nhận định có nhiều khả năng anh Thành đã bị giết chết. Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra truy bắt khẩn cấp vợ chồng Vũ - Bạch. Đêm 8-7, vợ chồng Vũ - Bạch xuất hiện tại chợ đêm phường 3, thành phố Bạc Liêu thì bị công an phường bắt giữ.

Sau khi đưa cặp vợ chồng đao phủ này đi thu hồi xe tang vật ở Vĩnh Long, các điều tra viên đã di lý cả hai về Bình Dương. Vũ khai, chiều 28-3, anh Thành đến lấy tiền nhà, hai bên cự cãi, Vũ cầm cây gỗ đánh vào đầu anh Thành. Anh Thành kêu lên “đồ quân giết người” rồi bỏ chạy vào phía phòng ngủ trong cùng, Vũ đuổi theo đánh liên tiếp vào đầu làm anh Thành gục chết tại chỗ. Trong lúc đánh nhau, Bạch mở nhạc lớn nhằm không cho người ngoài nghe thấy. Sau khi anh Thành tử vong, Vũ lấy xe đem đi giấu rồi về dùng dao cắt đôi thi thể anh Thành bỏ vào hai túi nylon, chở đến cầu Bình Triệu vứt xuống sông Sài Gòn phi tang. Về nhà, Vũ cùng Bạch lau các vết máu trên sàn nhà, thu dọn đồ đạc bỏ trốn. Vũ đem xe anh Thành về thị xã Vĩnh Long cầm được 20 triệu đồng.



