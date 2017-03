Tội ác từ mối tình đơn phương

Liên quan đến vụ việc này, nghi can Nguyễn Văn Việt (32 tuổi, quê quán Nghệ An) đã đâm chị H. rồi tự tử gần người nạn nhân, Phòng PC45 cũng cắt cử lực lượng phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An có mặt tại Bệnh viện Vạn Phúc 2 để điều tra, khám nghiệm hiện trường vụ án trên vào sáng cùng ngày.

Theo điều tra ban đầu: Khoảng 19h ngày 17/9, nghe tiếng động và la hét, kêu cứu của chị H. phát ra từ căn phòng vắng trong bệnh viện nên nhiều nhân viên bệnh viện đã đến phá cửa thì phát hiện cảnh tượng hãi hùng. Tại hiện trường, một thanh niên nằm gục bên vũng máu, bụng bị lồi cơ quan nội tạng ra ngoài, được xác định là Nguyễn Văn Việt, Việt là nhân viên bảo trì hệ thống điện, nước của Bệnh viện Vạn Phúc. Tại hiện trường còn có con dao nhọn được xác định là hung khí mà Việt đã dùng dâm chị H. rồi tự sát.

Sau khi sơ cứu cho nạn nhân, do vết thương quá nặng nên cả hai được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ xác định anh Việt đã chết trước lúc nhập viện, còn chị H. bị 5 vết đâm gây mất nhiều máu nên đã được cho truyền nhiều đơn vị máu.

Cơ quan điều tra xác định: Trong thời gian làm tại bệnh viện, Việt đã đem lòng yêu thương chị H. Tuy nhiên, do chị H. đã có người yêu và chuẩn bị làm đám cưới nên đã nhiều lần không chấp nhận tình cảm của Việt.

Tối 17/9, Việt tìm cách điều chị H. đến căn phòng vắng của bệnh viện để nói chuyện. Tại đây, Việt đã khóa trái cửa dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát, sau đó tự đâm vào bụng nhiều nhát tự tử.





