“Tôi chỉ đến quán tìm chồng”

Ngày 28-3, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Thị Lan Hương cho biết sau khi báo chí đưa tin vụ bà chánh án TAND tỉnh này “đánh ghen”, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Võ Đình Tuyến đã yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo. Ban này đã có giấy mời ông Trần Phụng (Phó Ban) tường trình sự việc nhưng ông Phụng đang bận đi học. Thứ Hai tới (31-3), Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ họp và làm việc trực tiếp với ông Phụng.

Bà Hương cũng dẫn lời ông Tuyến nêu quan điểm của Tỉnh ủy Bình Phước là sẽ xử lý nghiêm vụ việc này.

Vợ đánh tiếp viên, chồng đánh chủ quán?

Theo ông Nguyễn Văn Cư, chủ nhà hàng karaoke Hưng Phát - nơi xảy ra sự việc, khoảng 12 giờ 30 trưa thứ Năm 27-3, ông Phụng cùng tài xế và một người bạn đi chiếc xe hơi bốn chỗ biển số xanh đến nhậu tại phòng số 2 của quán. Đến khoảng hai giờ chiều thì có hai phụ nữ mang khẩu trang chạy xe vào quán, một đứng cạnh xe chờ, còn một người lùng sục khắp nơi.

Sau đó, ông thấy tiếp viên L. (phục vụ trong phòng ông Phụng) từ trong phòng chạy ra, tay ôm đầu và chảy nhiều máu. Lúc này vợ ông Cư chạy tới, giật khăn bịt mặt của phụ nữ kia, dẫn đến chuyện chửi bới, giằng co nhau thì ông Phụng từ trong phòng chạy ra la lối “Sao đánh vợ tao?” rồi đạp vào bụng và bẻ ngược ngón tay út vợ ông Cư.

Cũng theo ông Cư, sau khi giật khăn bịt mặt, cả quán mới biết người bịt mặt là bà Lan, Chánh án TAND tỉnh, vợ ông Phụng (riêng ông Phụng là “khách quen” của quán nên ai cũng biết mặt). Sau đó, bà Lan lên xe về nhà. Ông Phụng và tài xế rời quán sau 30 phút và “quên” luôn cả việc tính tiền nhậu.

Vào bệnh viện, tiếp viên L. từ chối khâu vết thương và trở lại quán, sức khỏe hiện bình thường. L. bị rách hai vết da đầu, tay trái có nhiều vết cắt, xước. L. kể lúc xảy ra sự việc trong phòng hát chỉ còn lại ông Phụng, tài xế cùng hai tiếp viên. Khi bà Lan bịt mặt xông vào, bà cầm vỏ chai bia Heniken xông lại phía cô, chửi “Đ.M mày!” và đập vỏ chai bia lên đầu cô làm vỏ chai vỡ, trượt xuống cánh tay trái của cô làm trầy xước...

Theo biên bản ghi nhận hiện trường do Công an xã Tiến Hưng lập, khi kiểm tra phòng số 2 có nhiều mảnh vỡ của chai bia Heniken và vỏ ly loại lớn và có nhiều vết máu. Sau đó tiếp viên L., chủ quán Cư đã được mời về trụ sở công an xã để lấy lời khai. Cũng trong hôm qua, lúc chúng tôi có mặt, Công an thị xã Đồng Xoài đã đến quán Hưng Phát xác minh. Trước đó, Công an xã Tiến Hưng đã báo cáo và bàn giao hồ sơ vụ việc cho Công an thị xã.

Không có chuyện “đánh ghen”?

Chúng tôi đã nhiều lần gọi điện thoại di động cho ông Phụng nhưng không ai nghe máy. Khi chúng tôi liên lạc qua điện thoại với bà Lan để tìm hiểu nguồn cơn, bà Lan bảo đang đi công việc, có gì liên hệ với thẩm phán Nguyễn Đức Hùng - Chánh Văn phòng TAND tỉnh vì bà đã báo cáo sự việc cho tổ chức.

Chánh Văn phòng TAND tỉnh Bình Phước cho biết trưa hôm qua bà Lan có trao đổi miệng với ông về sự việc này. Theo đó, sau khi biết ông Phụng đang nhậu tại quán Hưng Phát, bà Lan đến đây với mục đích tìm chồng về. Khi đến quán, bà Lan bị một số người ngăn cản không cho vào. Bà nói nếu không cho vào thì bà sẽ báo công an nhưng những người này đã dùng đá ném bà nên bà phải quay ra.

Được biết, bà Lan từng giữ chức chánh án TAND thị xã Đồng Xoài trước khi được điều động về làm phó chánh án rồi chánh án TAND tỉnh Bình Phước. Hiện bà Lan còn là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của tỉnh, được phân công chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực thuộc ngành tòa án; chỉ đạo xử lý tất cả các vụ án tham nhũng mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm...

Chúng tôi sẽ theo dõi và thông tin đến bạn đọc diễn biến của vụ “đánh ghen” hy hữu này.