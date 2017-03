'Tôi đánh Bình để nó biết ăn, biết làm'

Diễn tiến vụ án - Trưa 20/10/2007, Nguyễn Thị Bình được cứu thoát khỏi sự hành hạ của vợ chồng Đức Phương, sau nhiều năm bị đầy đọa. - Ngày 7/11/2007, cặp vợ chồng này bị bắt và khởi tố tội hành hạ người khác. - Ngày 8/11/2007, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị chỉ đạo xem xét trách nhiệm, kỷ luật chính quyền và công an nơi em Bình ở. - Sáng 9/11/2007, hai người ở Vĩnh Phúc đến nhận là bác rể và em trai của Bình. Theo đó, Nguyễn Thị Bình tên thật là Nguyễn Thị Thông, sinh năm 1983, quê ở huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. - Chiều 10/11/2007, bà Hà Thị Bình, người đưa em Bình trốn thoát, nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. - Ngày 11/11/2007, tổ trưởng dân phố, tổ trưởng chi hội phụ nữ nơi xảy ra vụ hành hạ em Bình đã bị bãi nhiệm. Cùng ngày, bà Bình liên tục bị "khủng bố" điện thoại với lời lẽ tục tĩu. - Ngày 17/11/2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu nhanh chóng điều tra, xử lý vụ em Nguyễn Thị Bình. - Ngày 3/12, Viện pháp y Quốc gia kết luận, Bình không biểu cảm khi tiếp xúc, toàn thân có 424 vết sẹo, có nhiều vết da sậm màu, hậu quả của tổn thương tụ máu ở da và dưới da... Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên là 34%. - Ngày 20/12, cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với vợ chồng Đức Phương từ tội cố ý gây thương tích sang tội gây tổn hại cho sức khoẻ người khác.