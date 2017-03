Tội phạm đối với trẻ em ngày càng phức tạp

Theo báo cáo này, từ năm 2008 đến nay bạo lực và xâm hại trẻ em gia tăng về mức độ, số lượng vụ việc so với giai đoạn 2005-2007. Trung bình mỗi năm có 1.600-1.800 vụ được phát hiện (mặc dù chỉ là phần nhỏ so với thực tế), trong khi giai đoạn 2005-2007 có 700-1.000 vụ/năm.



Trong đó, tình trạng bóc lột sức lao động của trẻ em được ngụy trang bằng nhiều hình thức nhưng chưa được cơ quan chức năng quản lý. Trong khi đó, bạo lực học đường xuất hiện nhiều vụ có tính chất nguy hiểm. VN chưa có chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục mầm non, dẫn đến xuất hiện các lớp, nhóm trẻ tự phát, bảo mẫu chưa được đào tạo, đối xử thô bạo với trẻ.



Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đề xuất nghiên cứu thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về chăm sóc, giáo dục trẻ em, đề xuất chương trình phòng chống bạo lực học đường 2012-2020.



Theo L.ANH (TTO)