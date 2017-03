Tội phạm hình sự có xu hướng giảm

Tại cuộc họp, Bộ Công an cho biết trong năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác công an.



Theo đó, Bộ Công an đã phát hiện 457.022 vụ tội phạm về trật tự xã hội (giảm 4,94% so với năm 2014); điều tra được 43.975 vụ, đạt tỉ lệ 77,12%; bắt xử lý 83.177 đối tượng, triệt phá 2.480 băng nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 6.705 đối tượng truy nã, trong đó có hơn 1.700 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, hiện còn 13.511 đối tượng truy nã (giảm 5,82%). Phát hiện, xử lý 15.992 vụ tội phạm kinh tế; khám phá 16.948 vụ, bắt giữ 26.492 đối tượng, thu giữ 963,52 kg heroin, 539,12 kg ma túy tổng hợp và gần 500.000 viên ma túy tổng hợp.

Đồng thời, thu hồi và vận động thu hồi 7.386 khẩu súng, 8.171 kg thuốc nổ, 15.470 kíp nổ, 14.064 kg pháo các loại,… Phát hiện 25.560 trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm về an ninh trật tự; cấp giấy phép khắc dấu và đăng kí lưu chiểu 234.414 con dấu,…

Về tình hình TT-ATGT , toàn quốc xảy ra 22.827 vụ tai nạn, làm 8.727 người chết và 21.069 người bị thương; kiểm tra xử lý gần 5 triệu trường hợp vi phạm, phạt hơn 3.000 tỉ đồng, tạm giữ hơn 700.000 phương tiện các loại.

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong năm vừa qua, Bộ Công an đã đạt được năm thành tích xuất sắc. Đó là làm tốt hơn công tác tham mưu cho Đảng và Nhà nước về ANTT, đối ngoại…; tập trung lực lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối các lễ kỷ niệm của đất nước, Đại hội Đảng các cấp; giảm tội phạm hình sự tới 4,94%, đây là một con số tương đối cao; sự phối hợp giữa công an với các ngành và chính quyền địa phương chặt chẽ hơn; xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an quyết liệt hơn.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho hay trong năm 2016, Bộ Công an sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như cụ thể hóa, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ,… về đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng; chủ động nắm bắt tình hình và tham mưu cho Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh tấn công và trấn áp tội phạm; triển khai có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ về ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội,…