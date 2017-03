Tội phạm ma túy cầm dao chống trả công an

Trước đó, chiều 26-6, Công an huyện Quỳnh Lưu ập vào nhà Tâm, phát hiện Tâm và “người tình” là Nguyệt đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tâm đã rút dao ra chống trả lực lượng công an để “bảo vệ” Nguyệt và cố thủ trong nhà.

Công an phải thuyết phục, vận động gần một tiếng đồng hồ Tâm mới hạ dao, đầu hàng. Công an đã bắt giữ được cả Tâm và Nguyệt. Khám xét nhà của Tâm, công an thu giữ 12,5 g ma túy đá, một cân điện tử, một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, một chiếc dao sắc nhọn dài 60 cm, một chiếc mác dài 70 cm.

Thời gian qua, Nguyệt với Tâm cùng tham gia buôn ma túy kiếm tiền lời ăn chơi và sử dụng ma túy.

Đ.LAM - T.DŨNG