"Tội phạm ngoại" "nhòm ngó" két cơ quan

Chúng thường tập trung gây án vào đêm tối các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, là các ngày nghỉ của cán bộ, nhân viên cơ quan. Chính vì là tội phạm chuyên nghiệp nên bọn chúng cũng rất manh động và liều lĩnh. Đến nơi nào có bảo vệ phản ứng lại, chúng sẵn sàng dùng hung khí chống trả, gây thương tích.

Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) vừa báo cáo kết thúc chuyên án chỉ đạo đấu tranh với các ổ nhóm chuyên trộm tài sản trong két sắt trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh giáp ranh. Con số thống kê của ban chuyên án về số vụ trộm két bạc xảy ra trên các địa bàn này khiến nhiều người giật mình. Chỉ từ đầu năm 2008 đến đầu năm 2009, trên địa bàn Hà Nội và 6 tỉnh giáp ranh xảy ra 75 vụ trộm két sắt, gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Cục C45 đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Hoàng Văn Vĩnh - Phó Cục trưởng C45 làm Trưởng ban; Thượng tá Hồ Sỹ Niêm, Trưởng phòng 9, C45 làm Phó ban thường trực; đồng chí Trưởng phòng PC45 Công an TP Hà Nội làm Phó ban và các đồng chí Trưởng phòng PC45 Công an các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang là ủy viên để điều tra các vụ trộm cắp tài sản trong két sắt xảy ra từ năm 2008 đến nay trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh giáp ranh. Trong quá trình cơ quan Công an điều tra, lại tiếp tục xảy ra 69 vụ trộm két sắt gây thiệt hại trên 13 tỷ đồng, trong đó có 46/69 vụ xảy ra tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện.

Nghiên cứu kỹ về các vụ việc này, Ban chuyên án đã nhận định, có nhiều đối tượng, hoặc nhóm đối tượng gây ra các vụ trộm két bạc. Trong số hàng trăm vụ nói trên thì có đến 87 vụ trộm két bạc mà đối tượng gây ra là loại chuyên nghiệp, hoạt động lưu động, liên huyện, liên tỉnh, mỗi nhóm có từ 2-3 đối tượng trở lên.

Công cụ gây án của bọn chúng đa dạng, nhiều chủng loại như: kìm cộng lực, kìm thủy lực, kìm điện, xà cầy, xà beng, tô vít, búa, đèn khò. Chúng thường tập trung gây án vào đêm tối các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, là các ngày nghỉ của cán bộ, nhân viên cơ quan (37%). Chính vì là tội phạm chuyên nghiệp nên bọn chúng cũng rất manh động và liều lĩnh. Mỗi khi đến nơi nào có bảo vệ phản ứng lại, chúng sẵn sàng dùng hung khí chống trả, gây thương tích.

Như trong vụ đột nhập phòng kế toán Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Động (Hưng Yên), khi 3 đối tượng đột nhập phòng kế toán, lấy két bạc mang ra ngoài sân thì bị ông Dân, bảo vệ phát hiện. Đối tượng đã dùng ngay vật cứng đánh nhiều nhát vào đầu làm ông Dân bị thương và ngã tại chỗ.

4 đối tượng người Trung Quốc gây ra 10 vụ trộm két bạc và vụ cướp ở Trường Đại học Thành Đô.

Đến khi ông Hậu, cán bộ Xí nghiệp, thấy động hô hoán thì các đối tượng gây án mới chịu vứt lại két bạc bỏ chạy. Trong vụ đột nhập vào Trường Đại học Thành Đô (Hoài Đức, Hà Nội) để trộm cắp két sắt rạng sáng 6/9 vừa qua, 5 đối tượng đã dùng dây thừng, băng dính trói, bịt mồm bảo vệ Trần Đình Hào, sau đó phá két sắt lấy đi 30 triệu đồng.

Sau hơn 1 năm, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chuyên án, Phòng PC45 Công an các địa phương trong Ban chuyên án đã điều tra, làm rõ được 11 vụ trộm tài sản trong két sắt, thu hồi gần 1 tỷ đồng trả lại nhân dân. Đặc biệt, lực lượng Công an đã phát hiện có tội phạm trộm két sắt là người nước ngoài xuất hiện với những phương thức, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi và chuyên nghiệp.

Đối tượng người Trung Quốc có hành vi trộm cắp két sắt đầu tiên bị phát hiện là Châu Tuấn Bình, đến từ huyện Đạo (Hồ Nam, Trung Quốc). Bình đã đột nhập vào Trường Tiểu học Quang Tiến (Sóc Sơn) trộm cắp két bạc nhưng chưa thành, sau đó bị trục xuất về nước.

Nhưng từ việc thu được kìm thủy lực có xuất xứ Trung Quốc (chưa có bán ở Việt Nam) và các thông tin khác qua kết quả khám nghiệm hiện trường của Công an TP Hà Nội, Ban chuyên án và Phòng PC45 Công an TP Hà Nội nhận định nhiều khả năng một số vụ trộm tài sản trong két bạc xảy ra ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học là do nhóm đối tượng người Trung Quốc gây ra.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chuyên án và Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, ngày 10/6/2010, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đã thực hiện "điểm nổ" khi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện một nhóm 4 đối tượng người Trung Quốc thuê phòng nghỉ tại khách sạn Hà Nội Asia ở quận Long Biên và nhà nghỉ Ngọc Diệp ở quận Hoàn Kiếm.

Chiều tối 12/6, 2 trong 4 đối tượng trên đi xe máy mang theo một túi xách từ nhà nghỉ Ngọc Diệp đến một cửa hàng ở gần chân cầu Thăng Long mua 3 đoạn tuýp sắt, sau đó mang giấu ở khu vực phía sau UBND xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm. Đến 0h30 ngày 13/6, 5 đối tượng (4 người đàn ông Trung Quốc, 1 phụ nữ Việt Nam) đi 2 xe máy và 1 taxi từ nhà nghỉ Ngọc Diệp đến gần khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia thì chuyển sang đi 2 xe máy đến UBND xã Đại Mỗ.

2 đối tượng đứng ở ngoài cảnh giới, còn 3 đối tượng lấy túi đựng công cụ ở nơi giấu lúc trước đột nhập vào UBND. Bọn chúng dùng xà cầy cậy mạnh cánh cửa sổ phía sau phòng tài chính, rồi dùng kìm thủy lực cắt hoa sắt cửa sổ, sau đó đột nhập vào phòng, vật đổ két sắt xuống sàn nhà rồi dùng xà cầy mang theo cậy phá, lấy được hơn 50 triệu đồng.

Do đã nắm chắc được hoạt động của các đối tượng nên khoảng 4h30' cùng ngày, Phòng PC45 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính 2 địa điểm trên và thu giữ được toàn bộ công cụ gây án và số tiền bọn chúng vừa trộm cắp được. Bốn đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ là Luo Feng Feng, 21 tuổi; Huang Qun Sheng, 36 tuổi; Wang Zhi Xuan, 36 tuổi và Luo Mao Yu, 32 tuổi, đều trú tại huyện Đạo (Hồ Nam, Trung Quốc). Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm két sắt trên địa bàn TP Hà Nội.

Tuy nhiên, khi nhóm đối tượng trên bị bắt trong trại tạm giam, ở bên ngoài, trên địa bàn TP Hà Nội vẫn xảy ra một số vụ trộm két bạc với phương thức, thủ đoạn y như nhóm trên. Qua nghiên cứu, các trinh sát được biết, tại huyện Đạo (Hồ Nam) có một nhóm đối tượng coi việc trộm két bạc như một nghề chuyên nghiệp.

Chúng có phương thức, thủ đoạn và các công cụ gây án y chang nhau. Các đối tượng này không mấy khi có mặt ở quê quán mà thường lang thang hành nghề ở các nơi và gần đây, điểm đến "lí tưởng" của chúng là Việt Nam. Chúng đến Việt Nam, thường yêu đương rồi cưới luôn một cô vợ người Việt Nam để làm "chỉ điểm" trong các phi vụ trộm cắp.

Tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, ngày 8/9, Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đã bắt giữ tiếp 6 đối tượng, trong đó có 5 đối tượng người Trung Quốc và cũng đến từ huyện Đạo. Đó là Pei Gong Minh, 36 tuổi; He Man Xian, 24 tuổi; Nie An Xinh, 33 tuổi; Yang Li Yu, 36 tuổi và Zhou Kuang Hong, 40 tuổi.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn bắt giữ Lù Thị Mai, vợ của Pei Gong Minh, với vai trò chỉ điểm và cảnh giới cho các đối tượng trộm cắp. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu được hơn 26 triệu đồng, 2 xe máy Nouvo màu đen, 1 xe máy Air Blade, 1 kìm thủy lực, 2 đoạn tuýp nước, 3 lưỡi xà cầy, 2 lưỡi kìm thủy lực, 2 đôi găng tay sợi màu trắng, 3 điện thoại di động và một số tài sản khác. Đáng chú ý, các trinh sát phát hiện các đối tượng có những chiếc túi may kiểu ba gang, màu đen, bên trong đựng các dụng cụ dùng phá khóa cửa, hay két sắt như kìm thủy lực, lưỡi xà cầy… và cả những bộ quần áo đen mà các đối tượng mặc khi gây án.

Đấu tranh khai thác các đối tượng, cơ quan Công an đã phát hiện, ngoài việc gây ra vụ cướp tài sản ở Trường Đại học Thành Đô, nhóm đối tượng này còn gây ra 10 vụ trộm cắp, tập trung vào việc trộm két sắt ở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học… trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong nhóm đối tượng này thì Minh và Xian đã nhập cảnh vào Việt Nam từ cách đây 3-4 năm. Khi thấy nhóm đối tượng đồng hương do Luo Feng Feng cầm đầu bị Công an TP Hà Nội bắt giữ, 2 tên này vội chuồn về nước. Nhưng chỉ được một thời gian, chúng chiêu nạp thêm một số đệ tử mới như Hồng, rồi quay lại Việt Nam.

Thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an của các đối tượng này cũng rất tinh vi. Chúng phân chia người ra ở nhiều khách sạn khác nhau, từ TP Hà Nội đến Bắc Ninh, lúc lại chuyển về Hưng Yên như những khách du lịch bình thường. Ban ngày, các đối tượng đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, trụ sở UBND xã, phường để tăm tia các phòng của thủ quỹ và kế toán làm việc.

Trước hôm gây án, vào ban ngày, chúng vận chuyển các dụng cụ như kìm thủy lực, xà cầy đến giấu tại một chỗ, gần địa điểm gây án. Hôm gây án, chúng thường mặc quần áo đen, tập trung nhau khoảng 23h để bàn kế hoạch, sau đó khoảng 2h thì đột nhập vào các công sở đã định trước. Khoảng 2-3 đối tượng đứng cảnh giới vòng ngoài và vòng trong, còn 2 đối tượng sẽ đột nhập vào các phòng có két sắt, dùng kìm thủy lực cắt khóa cửa.

Sau đó, chúng vào phòng, lật ngửa két, dùng xà cầy phá cửa két lấy tiền. Những nơi có bảo vệ ngủ, chúng vào phòng trói bảo vệ, dùng băng dính dán miệng lại để lấy tài sản. Số tiền lấy được, các đối tượng chia nhau và tự đổi ra ngoại tệ tại các cửa hàng vàng bạc, có đối tượng mang tiền về biên giới đổi từ tiền Việt Nam ra đồng Nhân dân tệ để sử dụng và mang về cho gia đình ở Trung Quốc.

Theo đánh giá của Ban chuyên án, đây là các nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động có tổ chức, mang tính quốc tế nhập cảnh trái phép vào Việt Nam chuyên trộm cắp tài sản trong két bạc tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân, làm mất trật tự trị an trên địa bàn Thủ đô và các tỉnh lân cận. Bọn chúng hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi, lưu động trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trong đó chúng lấy địa bàn Hà Nội là nơi cư trú chính để hoạt động.

Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Cục C45 đã chỉ đạo PC45 Công an TP Hà Nội và Công an các địa phương điều tra có kết quả, đúng đối tượng. Đáng nói rằng, sau khi triệt phá 2 băng nhóm trộm cắp tài sản do người Trung Quốc gây ra, số vụ trộm cắp tài sản trong két bạc giảm đi rõ rệt, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Theo Thượng tá Hồ Sỹ Niêm, Trưởng phòng 9 Cục C45, chuẩn bị đến Tết là thời điểm mà tội phạm trộm tài sản trong két bạc có xu hướng gia tăng. Bên cạnh các công tác phòng ngừa và đấu tranh của lực lượng Công an, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện phải phòng ngừa và bảo vệ chính mình. Đó là tăng cường công tác bảo vệ cơ quan, trong đó những người đảm nhận công tác bảo vệ phải thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách của mình được giao. Đồng thời, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện phải thực hiện đúng các nguyên tắc về thu chi tài chính, không nên để tiền mặt, đặc biệt với số lượng lớn trong các két sắt ở cơ quan, mà phải chuyển vào ngân hàng, kho bạc của Nhà nước. Thượng tá Niêm cũng đưa ra một ý kiến riêng, nhưng thiết nghĩ rất hữu hiệu để ngăn chặn tội phạm trộm két bạc. Đó là ở các cơ quan, doanh nghiệp, không nhất thiết phải đề rõ tên của các phòng làm việc… Bởi thực tế cho thấy, các đối tượng chỉ nhằm vào các phòng có ghi biển bên ngoài là phòng tài chính, phòng kế toán… thì đột nhập vào, phá két sắt lấy tiền.

Theo Thu Hòa - Kim Quý (CAND)