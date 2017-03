Tóm đạo chích trong ổ mại dâm

Lâu nay tại khu vực đường Tân Sơn (phường 12, quận Gò Vấp, TP.HCM) có nhiều tụ điểm mua bán dâm lén lút hoạt động. Trong đó có ổ mại dâm tại 469 Tân Sơn do “tú bà” Đinh Thị Thanh (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) tổ chức được nhiều khách rỉ tai nhau tìm đến.

Đục tường khoét vách để trộm

Điều đáng nói, Thanh không chỉ tổ chức mại dâm thông thường mà còn câu kết với gái và đối tượng khác trộm cắp tài sản của khách làng chơi. Để thực hiện ý đồ, Thanh thuê hai phòng sát cạnh nhau, phòng làm “bãi đáp” ở mặt tiền đường Tân Sơn và một phòng liền kề ở bên hẻm. Tại căn phòng này, Thanh thuê người đục tường khoét vách thông từ nhà tắm ra phòng phía sau làm lối đi bí mật nhằm trộm cắp tài sản.

Khi có khách, Thanh điều gái bán dâm là HTT (còn gọi là Ngân, 25 tuổi) đến “phục vụ” với giá 200.000 đồng. Do bàn bạc với nhau từ trước nên T. gợi ý khách treo quần áo, đồ đạc lên tường phòng tắm. Trong lúc hai bên vui vẻ thì Đỗ Cao Lộc (đồng phạm của Thanh) phục sẵn từ phòng bên cạnh, theo lối đi bí mật lẻn vào phòng tắm lấy trộm tiền, điện thoại của khách để trong quần áo.

Rất nhiều nạn nhân đã bị sập bẫy của băng nhóm này, mới đây vào dịp tết có nạn nhân bị mất hàng chục triệu đồng nhưng không dám trình báo. Gặp trường hợp khách có “máu mặt” cự cãi quyết liệt thì Thanh, Lộc ra mặt năn nỉ xin trả lại tiền.

Đinh Thị Thanh và Đỗ Cao Lộc, nghi can tổ chức mại dâm và trộm cắp tài sản. Ảnh: TK

Trộm tiền của khách gửi ngân hàng

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp, cho biết trước dư luận quần chúng bức xúc phản ánh tệ nạn mại dâm tại khu vực đường Tân Sơn, ban chỉ huy công an quận đã chỉ đạo lập chuyên án đánh sập các ổ tệ nạn này.

Khoảng 0 giờ ngày 13-3, một thanh niên tấp vào tụ điểm của Thanh để mua dâm. Thấy “con mồi” đi một mình lúc nửa đêm, Thanh điều ngay T. đến. Sau khi trả 200.000 đồng tiền mua dâm, vị khách bỏ 3,8 triệu đồng còn lại trong túi quần rồi treo trên vách nhà tắm. Như những lần trước, Lộc lẻn theo lối đi bí mật vào lục túi quần của khách lấy được 3,8 triệu đồng rồi nhanh chóng quay về phòng kế bên cùng với Thanh đếm tiền. Ngay lúc đó, lực lượng trinh sát hình sự mai phục từ trước đồng loạt ập vào bao vây, bắt quả tang Thanh, Lộc cùng tang vật tại hiện trường.

Cùng ngày, Công an quận Gò Vấp tiếp tục dẫn các đối tượng đi khám xét nơi ở và nơi thực hiện hành vi phạm tội. Khi khám xét xe của Lộc, công an thu giữ nhiều tang vật, trong đó có giấy thỏa thuận trả lại tiền cho một nạn nhân bị Lộc trộm hơn 21 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều giấy gửi tiền hàng trăm triệu đồng của Lộc vào các ngân hàng nghi vấn từ tiền phạm tội mà có…

Hiện Công an quận Gò Vấp đã tạm giữ Đinh Thị Thanh về hành vi chứa mại dâm và trộm cắp tài sản, Đỗ Cao Lộc và HTT về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an nhận định còn có rất nhiều nạn nhân của băng nhóm này không đến cơ quan công an trình báo. Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, Công an quận Gò Vấp kêu gọi ai là nạn nhân thì đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận hợp tác cung cấp thông tin để xử lý các nghi can theo đúng hành vi phạm tội.