Tóm gọn 2 băng nhóm trong vụ bắn, chém nhau như phim

TTXVN dẫn nguồn tin từ đại tá Nguyễn Đình Long, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt được 6 đối tượng trong 2 băng nhóm do Hàm Thọ Quang, 35 tuổi (ngụ đường Tô Hiến Thành, TP Đà Lạt) và Lê Thanh Tiến (33 tuổi, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt) cầm đầu. Tiến đã tử vong còn Quang bị thương nặng sau vụ hỗn chiến.



Các đối tượng bị bắt gồm: Vũ Hải Khôi (sinh năm 1978, ngụ tại khu 5, Phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Văn Quyết (1985 xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) - kẻ dùng súng hoa cải bắn chết người và Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1984, ngụ tại thôn 2, Đức Chính, Đông Triều). Cả 3 bị bắt trên đường tẩu thoát ra Bình Định.



Ba đối tượng còn lại gồm Đỗ Văn Tú (1988, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Phạm Quang Lợi (1988, quận Hồng Bằng, TP Hải Phòng); Phạm Đình Tuấn (1985, TP Hải Phòng) bị bắt khi đang thuê khách sạn lẩn trốn tại Khánh Hòa vào trưa 3-8.



Trước đó, như Báo Người lao Động đã thông tin, rạng sáng 3-8, xuất phát từ mâu thuẫn trong một quán bar ở TP Đà Lạt vào đêm 2-8, khoảng 1 giờ ngày 3-8, hai nhóm do Quang và Tiến cầm đầu đã đụng độ nhau ở chân đèo Prenn, dùng súng và dao xử nhau như phim. Hậu quả Tiến bị trúng nhiều phát đạn vào người, chết tại chỗ, riêng Quang bị đâm trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.





Theo BTQ (NLĐO)