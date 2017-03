Tóm gọn băng cướp táo tợn tại bến xe lớn nhất VN

Ngày 17/5, nguồn tin từ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận Thủ Đức cho biết, cơ quan này đã bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Trần Thanh Duy (SN 1980, ngụ Quận Bình Thạnh, TP.HCM), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1979, ngụ quận 9, TP.HCM) và Hồ Thanh Tâm (SN 1979, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, băng nhóm trên hoạt động rất táo tợn. Bọn chúng chuyên đóng giả hành khách đi trên xe, sau khi quan sát các hành khách khác có tài sản giá trị, cả nhóm xông vào đánh hội đồng rồi cướp tài sản.

Địa bàn hoạt động của băng nhóm này tập trung xung quanh khu vực bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh và dọc theo quốc lộ 13.

Táo bạo nhất là vụ cướp bọn chúng thực hiện vào khoảng 9 giờ ngày 16/5 trước số nhà 700 quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Băng nhóm gồm 6 tên đã xông thẳng lên ô tô khách, tấn công 4 người trên xe gồm: anh Nguyễn Đăng Tuấn (SN 1975, ngụ tỉnh Đắk Nông), Mai Văn Long (SN 1992, ngụ tỉnh Bình Phước), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1986, ngụ tỉnh Ninh Thuận) và chị Lê Thị Ngoan (SN 1991, ngụ tỉnh Bình Phước), cướp được một sợi dây chuyền vàng, hơn 900 ngàn đồng và 1 ĐTDĐ. Những người có mặt trên xe do quá sợ hãi đã không phản ứng lại, cũng như không dám báo công an.



Thực hiện xong hành vi đánh người, cướp tài sản, cả nhóm tháo chạy khỏi xe tẩu thoát. Tuy nhiên lúc này chủ xe ô tô khách và nhiều người đi đường đã phối hợp truy đuổi bắt được 3 đối tượng Duy, Tùng và Tâm giao cho công an xử lý. 3 đối tượng khác đã bỏ trốn.

Hiện liên quan đến băng cướp táo tợn này, cơ quan công an đang truy xét một số đối tượng như: Dâng, Minh Huế, Tuấn nhóc… (tất cả vẫn chưa rõ lai lịch). Các đối tượng bị bắt đang được công an quận Thủ Đức tạm giữ để điều tra làm rõ.

