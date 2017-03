Tóm gọn băng cướp xe vùng giáp ranh

Ngày 5/12, Công an quận 9 cho biết vừa triệt phá băng cướp xe gắn máy, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Trần Văn Phong (tức Bảy Phong, 43 tuổi ngụ Dĩ An, Bình Dương), Nguyễn Vũ Hoàng Huy (20 tuổi ngụ quận 9), Phan Anh Kiệt (tự Tuấn em, 22 tuổi ngụ quận 9), Trương Hoài Vĩnh (tự Hu Go, 21 tuổi ngụ TP Sóc Trăng) và Lê Thị Bích Vân (20 tuổi ngụ quận 3) để điều tra về tội "cướp giật tài sản".

Ngoài 5 đối tượng nói trên, được biết, Công an quận Thủ Đức đã bắt 2 đối tượng trong băng nhóm này gồm Lâm Quốc Việt (tự Bé Ba, 33 tuổi ngụ huyện Bình Long, Bình Phước) và một đối tượng khác chưa rõ lai lịch để điều tra hàng loạt vụ cướp xảy ra trên địa bàn quận.

Theo Công an quận 9, đây là băng nhóm gây ra nhiều vụ cướp xe trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Cầm đầu băng nhóm này là đối tượng Trần Văn Phong, em ruột của một tên giang hồ có tiếng ở quận 9.





Theo A.Huy (CAND)