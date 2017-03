Tóm gọn đối tượng có lệnh truy nã quốc tế

Thực hiện kế hoạch truy bắt tội phạm có lệnh truy nã quốc tế giữa Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố, 0h30' ngày 13/3, Công an quận 6, TP HCM phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra nhà trọ theo định kỳ.

Tại nhà trọ số 109 đường Kinh Dương Vương phường 12, quận 6, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện đối tượng tên Chang Che Yu (37 tuổi) quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra hồ sơ tội phạm quốc tế, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Chang Che Yu là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol Đài Loan - Trung Quốc về tội danh có liên quan đến ma tuý.

Tại cơ quan Công an Chang Che Yu thừa nhận mình chính là người bị Interpol Đài Loan truy nã.

Đối tượng nhanh chóng được bàn giao cho cơ quan An ninh - Bộ Công an tiếp tục thụ lý và hoàn tầt hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Interpol Đài Loan - Trung Quốc.





Theo P.N (CAND)