Tóm gọn đối tượng tiêu thụ tiền giả

Trước đó, sáng 5/10, tại chợ Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, Công an huyện phối hợp với Công an xã sở tại đã bắt quả tang Lương Thị Vinh đang tiêu thụ 13 tờ tiền giả có mệnh giá 100.000 đồng và 1 tờ mệnh giá 200.000 đồng. Tại cơ quan Công an, Vinh khai số tiền này thị nhặt được tại Hải Dương. Vì muốn tiêu thụ trót lọt số tiền giả, Vinh đã đến chợ Kỳ Sơn mua các loại thực phẩm có giá trị thấp để được trả lại những tờ tiền thật.



Theo Văn Thịnh (CAND)