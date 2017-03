Tóm gọn gái gọi cao cấp kiêm trộm cắp chuyên nghiệp

Chưa kịp nghỉ ngơi sau khi kết thúc chuyên án 102G bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Ngọc Phương, các trinh sát Phòng PC52 đã phải bắt tay vào nhiệm vụ mới. Thực hiện kế hoạch truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, liên tiếp trong 3 ngày cuối tháng 10 (từ 29/10 - 31/10/2012), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đã truy bắt, tóm gọn 3 đối tượng trốn truy nã với các tội danh Gây rối trật tự công cộng, Trộm cắp tài sản...

Đối tượng Thúy

Vào lúc 20 giờ ngày 1/11/2012, Phòng PC52 bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thuý (SN 1989) trú tại khối 1 thị trấn Tân Kỳ (huyện Tân Kỳ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Từ đầu năm 2012, Thuý rời quê xuống TP Vinh kiếm sống.

Sau nhiều lần thay đổi chỗ ở, đầu tháng 6/2012, Thuý thuê trọ cùng dãy trọ sinh viên ở đường Nguyễn Trung Ngạn thuộc khối 2 phường Trường Thi (TP Vinh). Tại đây Nguyễn Thị Thuý làm quen với một số sinh viên sống tại xóm trọ, trong đó có Thái Thị Nga (SN 1992) quê ở thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, là sinh viên trường ĐH Vinh.

Sau một thời gian tiếp xúc, biết Thái Thị Nga có điều kiện về kinh tế, Thuý đã nhiều lần tiếp cận và nảy sinh ý định lấy trộm tiền trong thẻ ATM của Nga. Điều khó nhất đối với Thuý lúc này chính là làm sao để có mật khẩu thẻ ATM.

Và thế là Thuý dựng lên một kế hoạch rất bài bản. Để có mật khẩu tài khoản ATM của Nga, Thuý cho biết thẻ ATM của mình bị hỏng rồi mượn thẻ ATM của Nga để nhờ người nhà gửi tiền cho Thuý.

Khi dễ dàng có được mật khẩu thẻ ATM của Thái Thị Nga, tối 9/6/2012, lợi dụng sơ hở khi Nga không có ở nhà, Thuý đã mở cửa đột nhập vào phòng lấy trộm thẻ ATM, đến cột ATM của Ngân hàng Vietcombank rút 5,8 triệu đồng trong tài khoản của Thái Thị Nga.

Sau đó, thị đưa thẻ trả về chỗ cũ. Khi Thái Thị Nga đi rút tiền, phát hiện tiền trong tài khoản bị mất. Lúc này Nga đã nghi ngờ thủ phạm lấy trộm tiền của mình là Nguyễn Thị Thuý, vì chỉ có Thuý mới biết được mật khẩu thẻ ATM của Nga.

Vì vậy, Nga đã lên Công an TP Vinh trình báo toàn bộ vụ việc. Tiến hành điều tra, xem lại toàn bộ băng ghi hình tại Ngân hàng Vietcombank, lực lượng công an xác định vào đêm 9/6/2012 có một người rất giống với đặc điểm nhận dạng của Nguyễn Thị Thuý rút tiền tại cột ATM ở phường Quang Trung.

Lập tức, Công an TP Vinh tiến hành gọi hỏi đối tượng. Trong quá trình đấu tranh, mặc dù lúc đầu Thuý vẫn cương quyết chối cãi, nhưng trước những chứng cứ thuyết phục, cuối cùng thị đã chịu cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sau đó, Công an TP Vinh cho Thuý được tại ngoại để chờ ngày xét xử. Tuy nhiên, Thuý đã bỏ trốn. Mặc dù Công an TP Vinh thông báo về cho gia đình đối tượng vận động Thuý ra đầu thú nhưng thị cương quyết không chịu hợp tác. Không còn cách nào khác, Công an TP Vinh đã phát lệnh truy nã Nguyễn Thị Thuý về tội Trộm cắp tài sản.

Ngay sau đó, Phòng PC52 đã vào cuộc, điều tra làm rõ tung tích đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thuý. Trong quá trình xác minh, lực lượng công an xác định Thuý là một gái gọi cao cấp. Nhờ ngoại hình cao ráo, xinh đẹp, Thuý thường xuyên mồi chài và cặp kè với nhiều “đại gia” để được họ chu cấp tiền bạc tiêu xài.

Không những thế, Nguyễn Thị Thuý còn là một kẻ trộm chuyên nghiệp. Cách thức và thủ đoạn thực hiện hành vi trộm cắp của Thuý rất tinh vi và xảo quyệt.

Thị thường tiếp cận với những đối tượng xa gia đình như sinh viên, hay những người đi làm xa quê... có điều kiện về kinh tế để xin ở cùng phòng trọ nhằm tiếp cận và thực hiện hành vi trộm cắp một cách trót lọt.

Để tránh bị cơ quan điều tra phát hiện, Thuý thường xuyên thay đổi nơi ở và số điện thoại di động.

Chính vì thế, điều khó khăn nhất đối với lực lượng trinh sát lúc này là không biết được địa chỉ cụ thể mà Thuý đang ở cũng như số điện thoại Thuý đang dùng để liên lạc.

Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác nắm thông tin từ cơ sở, các trinh sát đã xác định số điện thoại mà Thuý đang sử dụng. Và thế là, một kế hoạch “điệu hổ ly sơn” được phòng Cảnh sát truy nã tội phạm vạch ra nhằm dẫn dụ Thuý ra mặt.

Một ngày cuối tháng 10/2012, có một chủ thầu xây dựng từ Hà Nội vào TP Vinh nhắn tin và gọi điện hẹn gặp Thuý. Nghe qua điện thoại thấy người đàn ông nói giọng Bắc, Thuý đinh ninh sẽ vớ được một khách sộp nên đã nhận lời tiếp “đại gia” này tại một khách sạn nằm trên địa bàn TP Vinh.

Và sau 3 ngày kiên trì theo dõi, mật phục tại khu vực xung quanh khách sạn, đến 20 giờ ngày 1/11, Phòng PC52 đã bắt gọn Thuý trong sự ngỡ ngàng, bất ngờ của chính bản thân thị và những người có mặt tại đây.

Trước đó, sau nhiều ngày theo dõi, nắm thông tin, sáng 29/10/2012, các trinh sát phòng PC52 đã bất ngờ tóm gọn Trần Hữu Tân (SN 1992) trú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc là một trong hai đối tượng bị Công an huyện Nghi Lộc phát lệnh truy nã vì liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng cùng 4 đối tượng khác ở xã Nghi Thạch (huyện Nghi Lộc) vào đêm 30/4/2012 và đối tượng Phan Văn Tâm (SN 1960) trú tại xã Diễn Thái (huyện Diễn Châu) bị truy nã về tội danh Trộm cắp tài sản.

Hiện các đối tượng truy nã đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử. Với những chiến công xuất sắc đó, vừa qua Phòng PC52 đã được Giám đốc CA tỉnh biểu dương và khen thưởng.

