Tóm gọn hai đối tượng đang mua bán 2000 viên ma túy

Hai đối tượng là: Trương Xuân Khu (26 tuổi), trú tại phố Khâm Thiêm, Ba Đình, Hà Nội và Phạm Quang Lâm (24 tuổi), trú tại quận Long Biên, Hà Nội. Được biết, Khu và Lâm là những đối tượng ma mãnh và nhiều thủ đoạn, chúng nhiều lần thoát khỏi sự truy đuổi của lực lượng công an.



Trong khi đó, thời gian gần đây, công an Nghệ An nhận được nguồn tin về việc xuất hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức lực lượng công an quyết định lập chuyên án mang bí số 712L, đồng thời cử các trinh sát tinh nhuệ theo dõi mọi biến động của Khu và Lâm.



Vào đêm 21-6, phòng PC 47 nhận được nguồn tin hai đối tượng này sẽ giao dịch ma túy trong một căn phòng tại khách sạn Media, đóng trên đường Nguyễn Trãi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Khoảng 1h sáng 22-6, công an đồng loạt ập vào phòng khách sạn hai đối tượng nghi vấn đang ở.Tại đây, cảnh sát bắt quả tang đối tượng Trương Xuân Khu và Phạm Quang Lâm đang có hành vi mua bán ma túy trái phép.



Tại hiện trường, công an thu được tang vật gồm 2.000 viên ma túy tổng hợp, có trọng lượng 528,31 gam, 210 triệu đồng tiền mặt và 01 máy vi tính xách tay. Sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở công an để làm việc.Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, chúng mang số ma túy trên từ Hà Nội vào Nghệ An và khi chúng đang giao dịch thì bị bắt.



Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.



Theo Trịnh Nguyễn – Kỳ Tân (ANTĐ)