Tóm gọn hai phụ nữ ‘hành nghề’ móc túi

Trước đó, vào 9 giờ ngày 14-12, anh Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) nhận được điện thoại cầu cứu của chị Nguyễn Thị Lệ (phường Phú Hòa) về việc bị kẻ gian móc túi 500.000 đồng ở chợ Bình Điền. Ngay lập tức anh Hải cùng đồng đội đến chợ truy tìm kẻ móc túi. Khoảng 20 phút sau, các anh phát hiện một người phụ nữ bịt mặt chạy xe, còn đồng bọn đang đứng chen trong đám đông khách mua hàng. Bấy giờ người phụ nữ đang đứng ở đám đông đã vội lên xe máy của đồng bọn để chạy. Lúc này anh Hải đuổi theo kịp và mời về Công an phường Phú Hòa làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai khai tên Mai Hà Như Thủy và Võ Ngọc Thảo. Qua đấu tranh, hai nghi can khai nhận chuyên móc túi tại chợ. Kiểm tra trong túi áo, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

VĂN NGỌC