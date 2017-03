Tóm gọn kẻ bắt cóc cháu bé 8 tuổi, đòi chuộc 1 tỷ đồng

Kể lại sự việc, chị Bế Thị Hường vẫn bàng hoàng và ân hận về sự mất cảnh giác của mình. Vợ chồng chị Hường có nghề buôn bán gia súc nên kinh tế gia đình khá giả. Khoảng đầu tháng 8/2012, có một thanh niên xưng tên là Phương, nhà ở Thái Nguyên đến nhà chị làm quen và bắt mối làm ăn. Theo Phương nói thì anh ta có nguồn cung cấp lợn giống ở Thái Nguyên, muốn chuyển lên cho chị Hường tiêu thụ. Chị Hường tin ngay và kể với Phương mình có khoảng 4 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và một số tài sản khác để ở nhà, nếu cần huy động vốn để buôn gia súc với Phương là có ngay.

Hơn một tháng sau, ngày 9/9, Phương lại lên nhà chị Hường, xin ở lại mấy ngày để “nghiên cứu thị trường”. Chị Hường đã sắp xếp cho Phương ở lại trong một phòng của gia đình.

Khoảng 1h ngày 13/9, chị Hường tỉnh giấc bởi tin nhắn điện thoại của Phương nói rằng mình bị đau đầu, nhờ chị Hường mang dầu xoa hoặc thuốc uống xuống phòng giúp anh ta. Cảnh giác lúc đêm hôm, chị Hường nhờ chồng đem mấy viên thuốc đưa cho Phương. Hôm sau, sau khi ăn cơm, Phương rủ cháu Hải đi ăn kem. Đến tận 16h, chị Hường vẫn không thấy Phương đưa cháu Hải về. Gọi điện thoại di động cho Phương thì không thấy anh ta trả lời. Vợ chồng chị tá hỏa tìm khắp nơi và vào phòng ngủ của Phương tìm kiếm. Bất ngờ, họ nhìn thấy một bức thư của Phương để lại.

Nội dung bức thư có đoạn: “khi ông bà nhận được giấy này, con trai ông bà đang được chúng tôi đưa đi chơi dài ngày. Còn nó về được hay không tùy thuộc vào sự thông minh của ông bà, đó là tiền. Nếu ông bà báo Công an, nó sẽ vĩnh viễn không còn trên cõi đời này…”. Trong thư, đối tượng Phương đòi số tiền chuộc là 1 tỷ đồng và còn chỉ dẫn vợ chồng chị Hường nơi hắn để con dao chọc tiết lợn sáng loáng, với ngụ ý hắn sẽ dám làm tất cả.

Sau khi nhận được tin báo của chị Hường, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Công an địa phương thu thập tài liệu, chứng cứ. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45), một tổ công tác của Phòng 5 - C45 do Trung tá Lại Quang Huấn, Đội trưởng Đội trinh sát lập tức vào cuộc, phối hợp với Cục Ngoại tuyến - Kỹ thuật và Công an tỉnh Cao Bằng truy lùng tung tích đối tượng.

Trong quá trình bắt cháu Hải đi, đối tượng Phương vẫn liên tục gọi điện thoại về đe dọa và bắt ép chị Hường nộp tiền chuộc. Một lần, hắn cho cháu Hải gọi điện về cho mẹ, nhưng ép cháu nói rằng “đang ngồi trên xe ôtô với 3 chú thanh niên”. Đối tượng đe chị Hường rằng, đồng bọn của hắn có 2 tên nghiện, chúng sẵn sàng gây tội ác vì tiền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác phát hiện đối tượng đã mang theo cháu bé di chuyển từ Cao Bằng về thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn).

Đến sáng 14/9, đối tượng Phương gọi điện yêu cầu chị Hường mang tiền chuộc xuống giao cho hắn ở huyện Từ Sơn (Bắc Ninh). Lúc đầu hắn đồng ý cho chị nộp 600 triệu đồng, sau lại ép lên 700 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã phát hiện đó chỉ là đòn lừa của đối tượng, hiện hắn và cháu bé đã di chuyển về nhà nghỉ Hương Sơn ở thị trấn Phú Bình (Phú Bình, Thái Nguyên). Tổ công tác của Phòng 5 và PC 45 Công an tỉnh Cao Bằng đã lập tức lên đường đến thị trấn Phú Bình, phối hợp với PC45 Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an huyện Phú Bình chia làm 5 tổ công tác, áp sát nhà nghỉ Hương Sơn.

Xác định đối tượng và cháu bé đang ở phòng 203 của nhà nghỉ, một tổ công tác của Phòng 5 cùng 2 đồng chí của PC45 Công an tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên đảm nhận nhiệm vụ mở cửa, khống chế đối tượng và giải cứu cháu bé. Bị bất ngờ, đối tượng đã nhanh chóng bị các trinh sát khống chế. Trong lúc đó, Thượng úy Nguyễn Việt Dũng, trinh sát Phòng 5 đã ôm cháu Hải đưa ra ngoài. Lúc đó khoảng 17h ngày 14/9.

Khi bị bắt, đối tượng khai tên thật là Hoàng Văn Khương, 30 tuổi, trú tại xã Hồng Tiến (Phổ Yên, Thái Nguyên). Do dính vào cờ bạc nên Khương mắc nợ hơn 100 triệu đồng. Theo lời khai của Khương, hằng ngày thấy xe tải chở lợn giống đi qua, hắn lấy xe máy bám theo, phát hiện người thu mua chính là vợ chồng chị Hường. Vì thế, hắn đã đến nhà chị Hường làm quen, vờ hợp tác làm ăn. Đầu tháng 9/2012, Khương đã mượn xe của anh rể đem cắm lấy 27 triệu đồng, lên Cao Bằng thực hiện hành vi phạm tội.



Theo T.Hòa - Thanh Duyên (CAND)