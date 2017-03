Tóm gọn "người nhện" chuyên đột nhập nhà khách

Ngoài ra, Đạt còn gây ra vụ trộm két lấy trộm 28 chỉ vàng, tiền mặt của một gia đình tại Nam Định. Tài sản Đạt chọn để chôm chỉa chính là những đồ vật gọn nhẹ như điện thoại, nữ trang, máy tính, tiền…

Chiều 3/1/2013, CQĐT Công an quận Hà Đông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 2 tháng đối với Đào Thành Đạt. Sau khi bị bắt giữ, Đạt khai gây ra khoảng 7 vụ trộm cắp tài sản tại khu nhà khách của một cơ quan Bộ. Điển hình, trong đêm 24/10, Đạt chui qua ô thoáng nhà vệ sinh phòng 719 lấy trộm 2 máy tính, máy ảnh… trị giá tài sản khoảng 40 triệu đồng.

Không chỉ trộm cắp ban tối, lợi dụng giờ làm việc trong ngày, khi khách đi ra khỏi phòng nghỉ, Đạt cũng ra tay hành động. Khoảng 10h ngày 1/8/2012, Đạt đột nhập vào phòng 810 lấy trộm của chị Nguyễn Thị Hiên một máy tính xách tay nhãn hiệu Sony Vaio màu đỏ. Trị giá tài sản trộm cắp tại Hà Nội mà Đạt lấy được là hơn 100 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an quận Hà Đông còn đấu tranh làm rõ sự việc, vào khoảng 19h ngày 22/12/2012, Đạt đã đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Thắng, 51 tuổi, trú tại huyện Nam Trực, Nam Định, phá két sắt lấy trộm 28 chỉ vàng và 2 triệu đồng.



Theo Hiếu Quỳnh (CAND)