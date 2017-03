Tóm gọn nhóm côn đồ Long ‘thiếu gia’ cầm đầu

Cùng bị bắt có Nguyễn Hùng Cường (tức Tuấn, 23 tuổi, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra ban đầu, giữa Long và Hồ Thị Nhi (18 tuổi, quê An Giang) có quan hệ vợ chồng và cùng làm việc tại một công ty ở phường An Phú (thị xã Thuận An).

Ngày 21-3, trong quá trình làm việc giữa Nhi và một đồng nghiệp tên Tú (chưa rõ lý lịch) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó công ty đã cho Tú nghỉ việc. Cho rằng mình bị mất việc là do Nhi nên Tú rủ thêm bạn là Nguyễn Hữu Quý (21 tuổi, quê Kiên Giang), Võ Phước Đức (26 tuổi, quê Vĩnh Long) và Phan Văn Bảo (15 tuổi quê An Giang) cùng 3 thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đi tìm Nhi để đánh.

Khi thấy Long điều khiển xe máy chở Nhi chạy ra khỏi khu nhà trọ khu phố 1B (phường An Phú), lập tức nhóm của Tú đuổi theo đánh. Lúc này, Nhi bỏ chạy trước, Long gọi điện thoại cho hai người bạn là Cường và người tên Dũng (chưa rõ lai lịch) mang theo 2 cây mã tấu chạy đi tìm nhóm của Tú để trả thù.

Một lúc sau Long phát hiện Quý và Đức đang đi xe máy nên áp sát dùng mã tấu chém tới tấp khiến đối thủ gục tại chỗ. Gây án xong, Long, Cường và Dũng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An đã vào cuộc, truy bắt được Long và Cường về xử lý, đồng thời truy tìm đối tượng Dũng để làm rõ.

V. Hội